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Візит прем’єра Греції в Україну, глава МАГАТЕ зустрівся з Путіним. Головне за 6 березня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Візит прем’єра Греції в Україну, глава МАГАТЕ зустрівся з Путіним. Головне за 6 березня
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс прибув в Україну, аби зустрітися з президентом Володимиром Зеленським

Візит прем’єр-міністра Греції в Україну, гендиректор МАГАТЕ зустрівся з Путіним, Український культурний фонд отримав нового очільника. «Главком» склав добірку новин 6 березня, щоб ви були в курсі головних подій:

Український культурний фонд отримав нового очільника

Головою наглядової ради Українського культурного фонду (УКФ) призначено Наталію Кривду. За словами очільника Мінкульту Ростислава Карандєєва, нова очільниця Українського культурного фонду зарекомендувала себе як «людина професійна, доброчесна та уважна до всіх течій та проявів в українському культурному середовищі».

Кривда є професором кафедри української філософії та культури КНУ імені Тараса Шевченка, академічним директором MBA програм Edinburgh Business School at House of Knowledge.

Єврокомісія знайшла варіант, як зупинити протести польських фермерів

Наступного тижня Європейська комісія представить нові законодавчі пропозиції для задоволення вимог фермерів-протестувальників.

Євросоюз зобов'яжеться, що цього року не буде жодних штрафних санкцій для фермерів, які не дотримуються екологічних або кліматичних стандартів. Це означає, що їхні прямі виплати не будуть зменшені. 

З іншого боку, між 2025 і 2027 роками, тобто до кінця бюджетного періоду, будуть внесені зміни, які пом'якшать існуючі вимоги Європейського зеленого курсу – це будуть законодавчі рішення.

Гендиректор МАГАТЕ зустрівся з Путіним

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі приїхав до Росії, де зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним.

Гроссі заявив, що під час зустрічі з Путіним вони обмінялися інформацією щодо ядерної безпеки Запорізької атомної електростанції

Візит прем’єр-міністра Греції в Україну

Сьогодні прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс прибув в Україну, аби зустрітися з президентом Володимиром Зеленським. Візит грецького прем'єр-міністра в Україну відбувається в той час, коли Володимир Зеленський закликає міжнародне співтовариство не полишати його країну і максимально зміцнити її, щоб запобігти наступу російського диктатора Володимира Путіна.

Зеленський наголосив, що головним питанням на перемовинах із прем’єр-міністром Греції була українська оборона, можливості в активних діях та в захисті. Основний пріоритет був у питанні ППО, як і на перемовинах з іншими партнерами. Президент зауважив, що систем ППО та можливостей виробляти зброю для захисту у світу достатньо.

Також стало відомо, що Україна та Греція розпочали підготовку двосторонньої угоди щодо безпекових гарантій і нашої співпраці.

Захід майже зібрав необхідну суму для закупівлі боєприпасів Україні

Союзники України виділили майже всі необхідні кошти для закупівлі 800 тис. артилерійських снарядів у рамках ініціативи Чехії. За інформацією неназваних співрозмовників видання Bloomberg, снаряди можуть бути поставлені в Україну протягом кількох тижнів. Точні терміни залежатимуть від контрактів та графіків постачання і можуть бути зрушені.

Bloomberg уточнює, що Чехія буде виконувати роль посередника з країнами, які готові фінансувати купівлю боєприпасів для України.

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Теги: Володимир Зеленський МАГАТЕ Греція Європейський союз боєприпаси

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