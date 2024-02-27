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Мільйон снарядів для України: Макрон розкритикував обіцянку ЄС

Діана Гасюк
glavcom.ua
Мільйон снарядів для України: Макрон розкритикував обіцянку ЄС
На думку Макрона, в дуже короткій перспективі можна надати лише ті боєприпаси, які є в наявності або які виробляються точно в строк.
фото з відкритих джерел

Макрон: «Це, безсумнівно, було необачним зобов'язанням»

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що поставка мільйона снарядів Україні була необачним зобов'язанням з боку Європейського Союзу. Про це Макрон сказав після завершення конференції з підтримки України, яка відбулася у Парижі.

«Треба сказати, що у нас не було цього мільйона боєприпасів. Це, безсумнівно, було необачним зобов'язанням», – сказав він.

На думку лідера Франції, в дуже короткій перспективі можна надати лише ті боєприпаси, які є в наявності або які вивиробляються точно в строк.

«Сьогодні ініціативи, з якими ми виступили, будуть покладені на стіл, і через десять днів ви отримаєте чітку відповідь з серйозним порядком денним», – додав президент Франції.

Раніше повідомлялося, що мільйон артилерійських снарядів калібру 155 мм, який Європейський Союз обіцяв передати Україні до березня 2024 року, остаточно доставлять в нашу країну до кінця поточного року. 

Євросоюз планує поставити Україні майже 170 тисяч снарядів до кінця березня і працює над подальшим збільшенням обсягу поставок. 

Нагадаємо, Канада готова підтримати ініціативу Чехії щодо термінової доставки десятків тисяч артилерійських снарядів до України. 

Раніше президент Петр Павел заявив, що Чехія шукає боєприпаси та озброєння для якнайшвидшого постачання Україні по всьому світу, зокрема, є можливість постачання 500 тис. снарядів калібру 155 мм і 300 тис. снарядів калібру 122 мм із третіх країн протягом тижнів – у разі отримання необхідного фінансування. 

Також повідомлялося, що Адміністрація президента США Джо Байдена у законний спосіб може вже відправити в Україну мільйони артилерійських снарядів.

Теги: Європейський союз Адміністрація Президента боєприпаси Еммануель Макрон президент Петр Павел Україна фінансування

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