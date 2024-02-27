Мільйон снарядів для України: Макрон розкритикував обіцянку ЄС

На думку Макрона, в дуже короткій перспективі можна надати лише ті боєприпаси, які є в наявності або які виробляються точно в строк.

Макрон: «Це, безсумнівно, було необачним зобов'язанням»

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що поставка мільйона снарядів Україні була необачним зобов'язанням з боку Європейського Союзу. Про це Макрон сказав після завершення конференції з підтримки України, яка відбулася у Парижі.

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«Треба сказати, що у нас не було цього мільйона боєприпасів. Це, безсумнівно, було необачним зобов'язанням», – сказав він.

На думку лідера Франції, в дуже короткій перспективі можна надати лише ті боєприпаси, які є в наявності або які вивиробляються точно в строк.

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«Сьогодні ініціативи, з якими ми виступили, будуть покладені на стіл, і через десять днів ви отримаєте чітку відповідь з серйозним порядком денним», – додав президент Франції.

Раніше повідомлялося, що мільйон артилерійських снарядів калібру 155 мм, який Європейський Союз обіцяв передати Україні до березня 2024 року, остаточно доставлять в нашу країну до кінця поточного року.

Євросоюз планує поставити Україні майже 170 тисяч снарядів до кінця березня і працює над подальшим збільшенням обсягу поставок.

Нагадаємо, Канада готова підтримати ініціативу Чехії щодо термінової доставки десятків тисяч артилерійських снарядів до України.

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Раніше президент Петр Павел заявив, що Чехія шукає боєприпаси та озброєння для якнайшвидшого постачання Україні по всьому світу, зокрема, є можливість постачання 500 тис. снарядів калібру 155 мм і 300 тис. снарядів калібру 122 мм із третіх країн протягом тижнів – у разі отримання необхідного фінансування.

Також повідомлялося, що Адміністрація президента США Джо Байдена у законний спосіб може вже відправити в Україну мільйони артилерійських снарядів.