Зеленський призначив нового посла в Азербайджані
Попередній посол Каневський Владислав працював на посаді майже 5 років
22 лютого Володимир Зеленський звільнив з посади надзвичайного і повноважного посла України в Азербайджанській Республіці Каневського Владислава Володимировича. Відповідний указ був опублікований на сайті Офісу президента.
Каневський працював послом в Азербайджані з лютого 2019 року.
Наступним указом Зеленський призначив на посаду надзвичайного і повноважного посла України в Азербайджанській Республіці Гусєва Юрія Веніаміновича.
Що відомо про нового посла України в Азербайджані
Гусєв Юрій Веніамінович – політик, громадський діяч, ексгендиректор Державного концерну «Укроборонпром».
2009-2014 – працював в різних органах державної влади: був керівником групи радників Міністра економіки, директором департаменту національних проектів, радником Міністра фінансів.
2014-2016 – працював в Міністерстві оборони України: був керівником департаменту економічної активності, заступником Міністра та Головою Ради реформ Міністерства оборони України; один із ініціаторів «волонтерського десанту».
13 липня 2019 – 3 грудня 2020 – голова Херсонської обласної державної адміністрації.
З 03 грудня 2020 – 27 червня 2023 – Генеральний директор Державного концерну «Укроборонпром».
Нагадаємо, Зеленський звільнив гендиректора Юрія Гусєва з «Укроборонпрому».
Також Зеленський повідомив, кого призначив на посаду уповноваженого з гарантій безпеки.
Стало відомо, що Зеленський оновив склад Ставки.
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