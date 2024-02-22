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Зеленський призначив нового посла в Азербайджані

Катерина Іванова
glavcom.ua
Зеленський призначив нового посла в Азербайджані
Гусєв Юрій Веніамінович займав посади заступника Міністра оборони України, голови Херсонської ОДА та директора Укроборонпрому
фото з відкритих джерел

Попередній посол Каневський Владислав працював на посаді майже 5 років

22 лютого Володимир Зеленський звільнив з посади надзвичайного і повноважного посла України в Азербайджанській Республіці Каневського Владислава Володимировича. Відповідний указ був опублікований на сайті Офісу президента.

Каневський працював послом в Азербайджані з лютого 2019 року.

Наступним указом Зеленський призначив на посаду надзвичайного і повноважного посла України в Азербайджанській Республіці Гусєва Юрія Веніаміновича.

Що відомо про нового посла України в Азербайджані

Гусєв Юрій Веніамінович – політик, громадський діяч, ексгендиректор Державного концерну «Укроборонпром».

2009-2014 – працював в різних органах державної влади: був керівником групи радників Міністра економіки, директором департаменту національних проектів, радником Міністра фінансів.

2014-2016 – працював в Міністерстві оборони України: був керівником департаменту економічної активності, заступником Міністра та Головою Ради реформ Міністерства оборони України; один із ініціаторів «волонтерського десанту».

13 липня 2019 – 3 грудня 2020 – голова Херсонської обласної державної адміністрації.

З 03 грудня 2020 – 27 червня 2023 – Генеральний директор Державного концерну «Укроборонпром».

Нагадаємо, Зеленський звільнив гендиректора Юрія Гусєва з «Укроборонпрому».

Також Зеленський повідомив, кого призначив на посаду уповноваженого з гарантій безпеки.

Стало відомо, що Зеленський оновив склад Ставки.

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Теги: посол Володимир Зеленський Укроборонпром Азербайджан

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