Зеленський призначив нового посла в Азербайджані

Попередній посол Каневський Владислав працював на посаді майже 5 років

22 лютого Володимир Зеленський звільнив з посади надзвичайного і повноважного посла України в Азербайджанській Республіці Каневського Владислава Володимировича. Відповідний указ був опублікований на сайті Офісу президента.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Каневський працював послом в Азербайджані з лютого 2019 року.

Наступним указом Зеленський призначив на посаду надзвичайного і повноважного посла України в Азербайджанській Республіці Гусєва Юрія Веніаміновича.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Що відомо про нового посла України в Азербайджані

Гусєв Юрій Веніамінович – політик, громадський діяч, ексгендиректор Державного концерну «Укроборонпром».

2009-2014 – працював в різних органах державної влади: був керівником групи радників Міністра економіки, директором департаменту національних проектів, радником Міністра фінансів.

2014-2016 – працював в Міністерстві оборони України: був керівником департаменту економічної активності, заступником Міністра та Головою Ради реформ Міністерства оборони України; один із ініціаторів «волонтерського десанту».

Будь ласка, читайте текст після реклами

13 липня 2019 – 3 грудня 2020 – голова Херсонської обласної державної адміністрації.

З 03 грудня 2020 – 27 червня 2023 – Генеральний директор Державного концерну «Укроборонпром».

Нагадаємо, Зеленський звільнив гендиректора Юрія Гусєва з «Укроборонпрому».

Також Зеленський повідомив, кого призначив на посаду уповноваженого з гарантій безпеки.

Стало відомо, що Зеленський оновив склад Ставки.