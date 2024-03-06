Головна Світ Політика
search button user button menu button

Гендиректор МАГАТЕ зустрівся з Путіним

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Гендиректор МАГАТЕ зустрівся з Путіним
Рафаель Гроссі приїхав до Росії, щоб зустрітися з російським диктатором
скріншот з відео

Гроссі заявив, що під час зустрічі з Путіним вони обмінялися інформацією щодо ядерної безпеки Запорізької атомної електростанції

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі приїхав до Росії, де зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це йдеться на сторінці глави організації в Х. 

«Важливий обмін інформацією з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним у Сочі щодо ядерної безпеки Запорізької атомної електростанції та інших глобальних викликів у сфері нерозповсюдження», – заявив Гроссі.

Як повідомила корпорація «Росатом», у Сочі з МАГАТЕ провели «черговий раунд міжвідомчих консультацій». Зокрема, від Росії на зустрічі були присутні гендиректор «Росатому» Олексій Ліхачов, представники військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил РФ та росгвардії.

«Під час консультацій було розглянуто широке коло питань, зокрема щодо перспективних напрямків розвитку ядерної енергетики в Росії та світі. У центрі уваги були питання безпеки Запорізької АЕС. Олексій Ліхачов розповів про кроки, які робить російська сторона для гарантування безпечної експлуатації Запорізької АЕС», – стверджує «Росатом».

Як повідомлялося, у Сочі приїхав очільник Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі.

Нагадаємо, генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі відвідав Запорізьку АЕС з метою оцінки ситуації на окупованій росіянами станції.

До слова, біля окупованої Запорізької атомної електростанції в Енергодарі цього тижня було чути вибухи та стрілянину.

Читайте також: Україна купує російський ядерний секонд-хенд. Хто зупинить скандальну угоду?
Теги: Запорізька АЕС путін МАГАТЕ війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна захищається від російської агресії більшу частину своєї історії
Чи можливе примирення з Росією?
6 лютого, 22:00
Дуже показовим є свіжа заява Байдена, який підкреслює, що жоден президент США не буде танцювати під балалайку з Кремлю
Чи здатен Трамп нашкодити Україні?
15 лютого, 19:41
Як два роки великої війни змінили Україну, Захід, Росію: коли настане переломний момент
Як два роки великої війни змінили Україну, Захід, Росію: коли настане переломний момент
25 лютого, 10:55
З 2022 року кількість німців, які згодні збільшити прийом українських біженців, зменшилася майже вдвічі
Німці все менше хочуть допомагати Україні: невтішні результати опитування
9 лютого, 11:50
Зеленський вручив міністру закордонних справ Португалії орден Ярослава Мудрого ІІІ ступеня
Здолати Росію разом. Яку допомогу Україна отримала за 5-6 лютого: повний список
6 лютого, 20:44
Польща піднімала у небо винищувачі
Під час ракетного удару РФ по Україні Польща піднімала бойову авіацію
15 лютого, 08:39
За словами українського військового, РФ стягнула на Авдіївку «все, що могла найкращого, зі свого війська»
Військовий пояснив, чому ЗСУ вийшли з Авдіївки
17 лютого, 08:37
Як саме РФ виплачуватиме позивачеві компенсацію, наразі невідомо
Хмельничанин подав у суд на Росію, бо війна негативно впливає на його моральний стан
2 березня, 17:59
Китай назвав єдиний шлях до припинення війни в Україні
Китай назвав єдиний шлях до припинення війни в Україні
3 березня, 23:10

Політика

Гендиректор МАГАТЕ зустрівся з Путіним
Гендиректор МАГАТЕ зустрівся з Путіним
Єврокомісія знайшла варіант, як зупинити протести польських фермерів
Єврокомісія знайшла варіант, як зупинити протести польських фермерів
Кремль вимагає пояснень від послів G7 через відмову слухати Лаврова
Кремль вимагає пояснень від послів G7 через відмову слухати Лаврова
Орбан обговорить із Трампом закінчення війни РФ проти України – Bloomberg
Орбан обговорить із Трампом закінчення війни РФ проти України – Bloomberg
Чи може Німеччина дати Україні ракети Taurus? Німці висловили свою думку
Чи може Німеччина дати Україні ракети Taurus? Німці висловили свою думку
Стало відомо, коли Швеція офіційно стане членом НАТО
Стало відомо, коли Швеція офіційно стане членом НАТО

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
60K
Пентагон прокоментував можливості допомоги Україні без виділення $60 млрд
48K
Зеленська відмовилася відвідувати виступ Байдена перед Конгресом через Навальну
29K
Одна категорія біженців із України більше не має права на захист у Нідерландах
28K
На Хмельниччині військові отримували «бойові», ремонтуючи будинок тестя командира
28K
Кремль пригрозив ударами по півночі Європи
8880
Жодних питань до легітимності Зеленського після 20 травня немає – ЦВК

Новини

«Метінвест» модернізує ветеранські програми з урахуванням досвіду США
Сьогодні, 14:00
Бійці «Фавориту» отримали ще 50 FPV-дронів від FavBet
Сьогодні, 13:07
Жодних питань до легітимності Зеленського після 20 травня немає – ЦВК
Сьогодні, 11:56
Атака «Шахедів», вибух на ТЕЦ у Росії: головне за ніч
Сьогодні, 06:30
Переважно без опадів, місцями туман: прогноз погоди на 6 березня
Сьогодні, 05:20
Європейський день праведників. Що відзначаємо 6 березня
Сьогодні, 00:20

Прес-релізи

Національна спілка журналістів України збирає на авто для пресофіцерів
Національна спілка журналістів України збирає на авто для пресофіцерів
6 березня, 10:58
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua