Гендиректор МАГАТЕ зустрівся з Путіним

Рафаель Гроссі приїхав до Росії, щоб зустрітися з російським диктатором

Гроссі заявив, що під час зустрічі з Путіним вони обмінялися інформацією щодо ядерної безпеки Запорізької атомної електростанції

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі приїхав до Росії, де зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це йдеться на сторінці глави організації в Х.

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«Важливий обмін інформацією з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним у Сочі щодо ядерної безпеки Запорізької атомної електростанції та інших глобальних викликів у сфері нерозповсюдження», – заявив Гроссі.

Як повідомила корпорація «Росатом», у Сочі з МАГАТЕ провели «черговий раунд міжвідомчих консультацій». Зокрема, від Росії на зустрічі були присутні гендиректор «Росатому» Олексій Ліхачов, представники військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил РФ та росгвардії.

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«Під час консультацій було розглянуто широке коло питань, зокрема щодо перспективних напрямків розвитку ядерної енергетики в Росії та світі. У центрі уваги були питання безпеки Запорізької АЕС. Олексій Ліхачов розповів про кроки, які робить російська сторона для гарантування безпечної експлуатації Запорізької АЕС», – стверджує «Росатом».

Як повідомлялося, у Сочі приїхав очільник Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі.

Нагадаємо, генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі відвідав Запорізьку АЕС з метою оцінки ситуації на окупованій росіянами станції.

До слова, біля окупованої Запорізької атомної електростанції в Енергодарі цього тижня було чути вибухи та стрілянину.