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Кремль вимагає пояснень від послів G7 через відмову слухати Лаврова

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Кремль вимагає пояснень від послів G7 через відмову слухати Лаврова
Захарова наголосила, що європейські дипломати не цікавляться контактами з офіційною владою РФ
фото з відкритих джерел

Раніше Лавров заявив, що посли країн ЄС відхилили його запрошення на зустріч

Міністерство закордонних справ Росії хоче пояснень від європейських дипломатів про те, як вони бачать сенс перебування в країні, після відмови від зустрічі з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим. Як повідомляє російське видання «Интерфакс», про це заявила речниця російського МЗС Марія Захарова. 

Раніше цього тижня Лавров заявив, що посли країн ЄС відхилили його запрошення на зустріч, на якій він хотів порадити їм «не втручатися в майбутні президентські вибори у Росії».

«Висновок очевидний: вони не цікавляться контактами з офіційною владою РФ в цілому… По лінії ЄС давали коментар, що це нормальна дипломатична практика. Та ні, це аномальна, алогічна практика, що руйнує принципи направлення послів. Це в принципі ставить під питання завдання диппредставництв цих країн… У чому вони тоді бачать зміст свого перебування у нашій країні?» – обурилась Захарова. 

Речниця російського МЗС також нагадала, що західні дипломати («представники країн НАТО») ходили на низку акцій у Росії, на резонансні судові процеси, на зустрічі зі студентами.

«Мітинги – це що, компетенція? Вони займалися шпигунською діяльністю… Як вони їздять спілкуються зі студентами. Але спілкуються не про свої країни і не пояснюють, чого вони проводять русофобський курс, а лише намагаються вплинути на позицію нашої молоді у власних інтересах… То колективно, взявшись за руки, ходять у суди. Це наші внутрішні справи. Мені завжди хотілось їх запитати, якщо західні посли ходять в суди у справі, що стосується громадян нашої країни, а суди на території РФ, то їх треба й кваліфікувати як співучасників. Яка може бути підтримка у суді громадянину іншої країни, якщо не стоїть питання про залученість цих іноземців у його долю? А це стало взагалі нормою», – сказала вона.

Захарова заявила, що МЗС РФ очікує від дипломатів пояснень, «що вони роблять у Росії, у чому бачать свої функції і як збираються будувати роботу». 

Як повідомлялося, міністр закордонних справ країни-агресорки Росії Сергій Лавров поскаржився, що посли країн Євросоюзу в Москві відмовилися зустрітися з ним.

Нагадаємо, літак глави МЗС Росії Сергія Лаврова відмовилися заправляти в Бразилії через ризик потрапити під вторинні санкції США. 

Раніше голова міністерства закордонних справ країни-агресорки Сергій Лавров заявив, що ЄС нібито склав рекомендації для отримання Україною далекобійної зброї, що здатна вражати цілі далеко в тилу в Росії.

Теги: Сергій Лавров МЗС росія Велика сімка посол

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