Раніше уряд повідомляв, що посівна розпочалася в 22 областях

Аграрії засіяли майже 70% від того, що планувалося

Дев'ять областей повністю завершили сівбу ярих культур. Про це повідомив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

Це:

Вінницька,

Волинська,

Закарпатська,

Кіровоградська,

Одеська,

Полтавська,

Рівненська,

Тернопільська,

Хмельницька.

«Їхній спільний результат – майже 70% від того, що планувалося засіяти», – йдеться у повідомленні.

Гетманцев додав, що станом на 21 квітня банки видали кредити 3070 сільгосптоваровиробникам на 8840 млн грн.

«Останніми днями вийшли на темпи кредитування – 3,5 млрд. грн. на тиждень. Банки, що беруть участь у програмі, максимально спростили свої вимоги до позичальника. Відповідь з моменту подачі документів – протягом декількох днів, а отримати кредит можна на суму до 60 млн. грн. на 6 місяців під 0%», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше уряд повідомляв, що посівна розпочалася в 22 областях. Минулого року на ті ж дати вона через погодні умови почалася лише у 16 областях.

Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський зазначив, що через бойові дії неможливо провести посівну на площі 3,5 млн га с/г земель.

Перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький заявив, що мінеральні добрива, насіння та засоби захисту рослин у більшості випадків аграрії встигли купити або замовити ще до 24 лютого, до початку війни, і вони вже на підприємствах або довозяться.

А найкритичнішим фактором залишається дизельне паливо, бо воно не було закуплено на 70 або 90%, і фактично щодня відбувається координація і поставка цього дизеля аграріям з коліс. Втім, додав Висоцький, це не зупинить темпи посівної-2022.