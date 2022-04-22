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    Економіка та фінанси

    Дев'ять областей повністю завершили сівбу ярих культур

    Раніше уряд повідомляв, що посівна розпочалася в 22 областях - Дев'ять областей повністю завершили сівбу ярих культур
    Раніше уряд повідомляв, що посівна розпочалася в 22 областях
    фото: EPA/UPG

    Аграрії засіяли майже 70% від того, що планувалося

    Дев'ять областей повністю завершили сівбу ярих культур. Про це повідомив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

    Це:

    • Вінницька,
    • Волинська,
    • Закарпатська,
    • Кіровоградська,
    • Одеська,
    • Полтавська,
    • Рівненська,
    • Тернопільська,
    • Хмельницька.

    «Їхній спільний результат – майже 70% від того, що планувалося засіяти», – йдеться у повідомленні.

    Гетманцев додав, що станом на 21 квітня банки видали кредити 3070 сільгосптоваровиробникам на 8840 млн грн.

    «Останніми днями вийшли на темпи кредитування – 3,5 млрд. грн. на тиждень. Банки, що беруть участь у програмі, максимально спростили свої вимоги до позичальника. Відповідь з моменту подачі документів – протягом декількох днів, а отримати кредит можна на суму до 60 млн. грн. на 6 місяців під 0%», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, раніше уряд повідомляв, що посівна розпочалася в 22 областях. Минулого року на ті ж дати вона через погодні умови почалася лише у 16 областях.

    Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський зазначив, що через бойові дії неможливо провести посівну на площі 3,5 млн га с/г земель.

    Перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький заявив, що мінеральні добрива, насіння та засоби захисту рослин у більшості випадків аграрії встигли купити або замовити ще до 24 лютого, до початку війни, і вони вже на підприємствах або довозяться.

    А найкритичнішим фактором залишається дизельне паливо, бо воно не було закуплено на 70 або 90%, і фактично щодня відбувається координація і поставка цього дизеля аграріям з коліс. Втім, додав Висоцький, це не зупинить темпи посівної-2022.

    Теги: росія окупанти війна аграрії Україна окупація Данило Гетманцев #stoprussia
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    Дев'ять областей повністю завершили сівбу ярих культур