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Влада Брянської області звинуватила Україну в нічній атаці безпілотників

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Влада Брянської області звинуватила Україну в нічній атаці безпілотників
фото ілюстративне

Вночі Росія нібито збила дев’ять українських дронів, зранку атака продовжилась

Вночі на 9 лютого та вранці в Брянській області Росії пролунали вибухи. Губернатор області заявив про роботу ППО по безпілотниках. Про це сказав губернатор Брянської області Олександр Богомаз, передають росЗМІ.

Нібито всі дев’ять дронів були збиті. Про тип безпілотників не уточнюється.

«Сьогодні вночі українські націоналісти атакували територію Стародубського муніципального округу БПЛА. Системою ППО збройних сил РФ атака була відбита. В результаті роботи системи ППО з дев'яти літальних апаратів, які атакували, збиті всі дев’ять», – заявив Богомаз.

Згодом Богомаз додав, що російські системи ППО відбили ще одну атаку БПЛА, начебто теж збоку ЗСУ. 

Нагадаємо, ще восени 2022 року з’явилася інформація про те, що Москва уклала таємну угоду з Тегераном, згідно з якою Росія почне власне виробництво іранських безпілотників на території своєї країни. У січні 2023-го секретар РНБО України Олексій Данилов припустив, що одним із таких міст може стати Тольятті. Але не виключив, що є інші міста.

А в лютому видання The Wall Street Journal повідомило, що обговорюється можливе будівництво такого заводу в Єлабузі (близько тисячі кілометрів від кордону з Україною). Він нібито зможе виробляти щонайменше 6 тис. БПЛА.

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Теги: окупанти ЗСУ росія

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