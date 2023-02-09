Влада Брянської області звинуватила Україну в нічній атаці безпілотників

Вночі Росія нібито збила дев’ять українських дронів, зранку атака продовжилась

Вночі на 9 лютого та вранці в Брянській області Росії пролунали вибухи. Губернатор області заявив про роботу ППО по безпілотниках. Про це сказав губернатор Брянської області Олександр Богомаз, передають росЗМІ.

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Нібито всі дев’ять дронів були збиті. Про тип безпілотників не уточнюється.

«Сьогодні вночі українські націоналісти атакували територію Стародубського муніципального округу БПЛА. Системою ППО збройних сил РФ атака була відбита. В результаті роботи системи ППО з дев'яти літальних апаратів, які атакували, збиті всі дев’ять», – заявив Богомаз.

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Згодом Богомаз додав, що російські системи ППО відбили ще одну атаку БПЛА, начебто теж збоку ЗСУ.

Нагадаємо, ще восени 2022 року з’явилася інформація про те, що Москва уклала таємну угоду з Тегераном, згідно з якою Росія почне власне виробництво іранських безпілотників на території своєї країни. У січні 2023-го секретар РНБО України Олексій Данилов припустив, що одним із таких міст може стати Тольятті. Але не виключив, що є інші міста.

А в лютому видання The Wall Street Journal повідомило, що обговорюється можливе будівництво такого заводу в Єлабузі (близько тисячі кілометрів від кордону з Україною). Він нібито зможе виробляти щонайменше 6 тис. БПЛА.