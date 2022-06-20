«Укрзалізниця» змінює маршрут поїзда Харків–Івано-Франківськ

Час у дорозі збільшиться орієнтовно на три години

Зміни роблять із міркувань безпеки

«Укрзалізниця» оголосила про зміни маршруту поїзда № 15/16 Харків–Івано-Франківськ із міркувань безпеки. Про це йдеться у Telegram перевізника.

«З міркувань безпеки маршрут поїзда № 15/16 Харків–Івано-Франківськ буде змінено, час у дорозі збільшиться орієнтовно на три години. Приносимо вибачення за незручності та спокійно їдемо далі», – ідеться в повідомленні.

Як повідомлялося, за останні два тижні ворожі обстріли в Харкові та області посилилися. Також сьогодні ворог гатив по Харківщині, загинуло троє цивільних.

До слова, «Укрзалізниця» тимчасово змінює маршрут кількох поїздів.

Поїзди курсуватимуть через станцію Помічна замість станції Кам‘янка.

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