«Укрзалізниця» змінює маршрут поїзда Харків–Івано-Франківськ
Зміни роблять із міркувань безпеки
«Укрзалізниця» оголосила про зміни маршруту поїзда № 15/16 Харків–Івано-Франківськ із міркувань безпеки. Про це йдеться у Telegram перевізника.
«З міркувань безпеки маршрут поїзда № 15/16 Харків–Івано-Франківськ буде змінено, час у дорозі збільшиться орієнтовно на три години. Приносимо вибачення за незручності та спокійно їдемо далі», – ідеться в повідомленні.
Як повідомлялося, за останні два тижні ворожі обстріли в Харкові та області посилилися. Також сьогодні ворог гатив по Харківщині, загинуло троє цивільних.
До слова, «Укрзалізниця» тимчасово змінює маршрут кількох поїздів.
Поїзди курсуватимуть через станцію Помічна замість станції Кам‘янка.