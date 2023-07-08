Обстріл Лимана: зросла кількість жертв через російську атаку

На Донеччині через атаку РФ загинуло вісім людей та ще 13 поранені

У суботу, 8 липня, близько 10 години ранку російські окупанти завдали удару по місту Лиман Донецької області. За оновленими даними, через атаку РФ загинуло вісім людей та ще 13 поранені. Про це повідомляє МВС.

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фото: МВС

Як зазначили у відомстві, рятувальники ліквідували пожежі приватного житлового будинку, прибудови до будівлі типографії та 3-х легкових автомобілів, які виникли внаслідок обстрілу.

Нагадаємо, російські окупанти зранку обстріляли Донеччину з реактивної системи залпового вогню.

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Зазначимо, у ніч на 8 липня російські окупанти атакували Україну іранськими ударними дронами Shahed-136/131 з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, Краснодарський край). У результаті бойової роботи підрозділами ППО Сил оборони України знищено п'ять ударних БпЛА Shahed-136/131. Частину ударних БпЛА не вдалось перехопити.

Як повідомлялося, уночі окупанти вдарили безпілотниками по Кривому Рогу. Ворог поцілив у сільськогосподарське підприємство. У результаті удару постраждав 26-річний чоловік. Сталося одразу дві пожежі. Загалом вогонь охопив 360 кв. м. Рятувальники його приборкали.

До слова, на ТЕС у Донецькій області, яка неодноразово зазнавала ворожих обстрілів, стався нещасний випадок – впав дах котлотурбінного цеху.