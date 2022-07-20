Влада одного із міст закликала мешканців евакуюватися

Ворожі обстріли стали регулярними

Голова Нікопольської районної військової адміністрації на Дніпропетровщині Євген Євтушенко закликав жителів Нікополя переселитися вглиб території Нікопольського району – подалі від обстрілів окупантів. Про це посадовець написав в Telegram.

«Шановні жителі міста Нікополь, сьогодні ворожі обстріли з боку окупованого Енергодару стали регулярними. У зв’язку з існуванням реальної загрози вашому життю та здоров’ю, громади Нікопольського району, розташовані вглиб території, готові надати для вас житло на час загострення бойових дій», – йдеться в повідомленні.

Голова РВА зазначив, що мова йде про тимчасовий, більш безпечний прихисток. Щойно небезпека мине люди зможуть повернутися до рідного міста.

Для бажаючих знайти тимчасове житло діє телефон «гарячої лінії»: 380 98 601 2561.

Раніше повідомлялося, що окупанти вдарили з «Градів» по житлових кварталах Нікополя. У результатів обстрілу пошкоджені 12 п’ятиповерхових будинків, школа та будівля ПТУ.

У ніч проти 18 липня під час оголошеної на території громади повітряної тривоги місто Нікополь Дніпропетровської області знову було обстріляне російськими окупантами.

До слова, триває 147-ма доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Українські воїни знову успішно відбили штурмові дії ворога в районі Богородичного. Штурмові дії в районах Григорівки та Спірного також закінчились для ворога втратами та відступом.



