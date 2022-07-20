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    Події в Україні

    Влада одного із міст закликала мешканців евакуюватися

    Мешканців Нікополя просять тимчасово переселитися в глиб району - Влада одного із міст закликала мешканців евакуюватися
    Мешканців Нікополя просять тимчасово переселитися в глиб району
    фото ілюстративне

    Ворожі обстріли стали регулярними

    Голова Нікопольської районної військової адміністрації на Дніпропетровщині Євген Євтушенко закликав жителів Нікополя переселитися вглиб території Нікопольського району – подалі від обстрілів окупантів. Про це посадовець написав в Telegram.

    «Шановні жителі міста Нікополь, сьогодні ворожі обстріли з боку окупованого Енергодару стали регулярними. У зв’язку з існуванням реальної загрози вашому життю та здоров’ю, громади Нікопольського району, розташовані вглиб території, готові надати для вас житло на час загострення бойових дій», – йдеться в повідомленні.

    Голова РВА зазначив, що мова йде про тимчасовий, більш безпечний прихисток. Щойно небезпека мине люди зможуть повернутися до рідного міста.

    Для бажаючих знайти тимчасове житло діє телефон «гарячої лінії»: 380 98 601 2561.

    Раніше повідомлялося, що окупанти вдарили з «Градів» по житлових кварталах Нікополя. У результатів обстрілу пошкоджені 12 п’ятиповерхових будинків, школа та будівля ПТУ.

    У ніч проти 18 липня під час оголошеної на території громади повітряної тривоги місто Нікополь Дніпропетровської області знову було обстріляне російськими окупантами.

    До слова, триває 147-ма доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Українські воїни знову успішно відбили штурмові дії ворога в районі Богородичного. Штурмові дії в районах Григорівки та Спірного також закінчились для ворога втратами та відступом.

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    Теги: росія окупанти війна Україна Дніпропетровщина окупація #stoprussia
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    Влада одного із міст закликала мешканців евакуюватися