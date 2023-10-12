Зруйновано важливий для окупантів міст на Донбасі (фото, відео)

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У мережі з’явилося фото та відео зруйнованого мосту, який з’єднував тимчасово окуповані Ясинувату та Горлівку. Місцева так звана влада звинувачує в цьому ЗСУ.

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У ЗМІ пишуть, що це важливий міст для росіян: цим коротким маршрутом окупанти користувалися для відносно швидкого проїзду з окупованої Горлівки до окупованого Донецька.

Офіційної інформації поки немає.

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Раніше очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов розповів, як довго може тривати війна з Росією.

Нагадаємо, триває 596-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень.