Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Зруйновано важливий для окупантів міст на Донбасі (фото, відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зруйновано важливий для окупантів міст на Донбасі (фото, відео)
фото з соцмереж

Офіційної інформації поки немає

У мережі з’явилося фото та відео зруйнованого мосту, який з’єднував тимчасово окуповані Ясинувату та Горлівку. Місцева так звана влада звинувачує в цьому ЗСУ.

У ЗМІ пишуть, що це важливий міст для росіян: цим коротким маршрутом окупанти користувалися для відносно швидкого проїзду з окупованої Горлівки до окупованого Донецька.

Зруйновано важливий для окупантів міст на Донбасі (фото, відео) фото 1
Зруйновано важливий для окупантів міст на Донбасі (фото, відео) фото 2
Зруйновано важливий для окупантів міст на Донбасі (фото, відео) фото 3
Зруйновано важливий для окупантів міст на Донбасі (фото, відео) фото 4

Офіційної інформації поки немає.

Раніше очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов розповів, як довго може тривати війна з Росією.

Нагадаємо, триває 596-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень.

Теги: ЗСУ війна окупанти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Контрнаступ ЗСУ біля Бахмута й на заході Запорізької області. ISW повідомив деталі
Контрнаступ ЗСУ біля Бахмута й на заході Запорізької області. ISW повідомив деталі
Сьогодні, 04:50
У Донецькій області військові оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» за сьогодні знищили понад 50 одиниць військової техніки ворога
Наступ окупантів на Авдіївку: ЗСУ відбили десять ворожих атак на місто
Вчора, 21:49
Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку
ЗСУ уразили радіолокаційну станцію противника – Генштаб
Вчора, 19:38

Події в Україні

Україна отримає британську ППО Terrahawk Paladin: що вона захищатиме
Україна отримає британську ППО Terrahawk Paladin: що вона захищатиме
Окупанти розпочали підготовку до оборони Маріуполя
Окупанти розпочали підготовку до оборони Маріуполя
ЗСУ підтвердили пошкодження російського корабля «Павел Державин»
ЗСУ підтвердили пошкодження російського корабля «Павел Державин»
Зруйновано важливий для окупантів міст на Донбасі (фото, відео)
Зруйновано важливий для окупантів міст на Донбасі (фото, відео)
Наступ на Харківщину та влучання на Одещині: яка ситуація в регіонах
Наступ на Харківщину та влучання на Одещині: яка ситуація в регіонах
Найбільший наступ на Авдіївку: яка ситуація в місті
Найбільший наступ на Авдіївку: яка ситуація в місті

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
314K
Єдиний пункт пропуску між РФ та Україною не витримує потоку охочих в'їхати
110K
Лідер ХАМАСу оголосив день розправи над усіма євреями світу
76K
Кличко, Монатік та Зібров. Хто прийшов на похорон Ніни Матвієнко (фото)
30K
Обвал рубля. Путін видав спеціальний указ
22K
Росіяни запустили снаряд з агітками на півдні України. Закінчилося курйозом (фото)
17K
Ніна Матвієнко виховала чудових дітей

Новини

Українські воїни стримують наступ РФ на сході: Генштаб повідомив результати боїв
Сьогодні, 07:24
Дощі та заморозки: прогноз погоди на 12 жовтня
Сьогодні, 05:17
Литва анонсувала новий пакет допомоги Україні
Сьогодні, 03:55
12 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:16
Метінвест порахував, скільки треба сталі для відбудови інфраструктури та будинків
Вчора, 13:48
Напруга на фронті зростає: понад 100 боїв за добу
Вчора, 07:11

Прес-релізи

Психологічний тренінг для дружин військовослужбовців
Психологічний тренінг для дружин військовослужбовців
12 жовтня, 10:01
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту