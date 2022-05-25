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    Події в Україні

    Вогонь і руїни: як виглядає Запоріжжя після рашистського обстрілу (фото)

    Ракетний удар по Запоріжжю знищив кілька приватних будинків - Вогонь і руїни: як виглядає Запоріжжя після рашистського обстрілу (фото)
    Ракетний удар по Запоріжжю знищив кілька приватних будинків
    фото із соцмереж

    Ворожі ракети зруйнували кілька приватних будинків у лівобережній частині Запоріжжя

    У мережі з’явилися фотографії наслідків обстрілу Запоріжжя російськими ракетами.

    За інформацією місцевих ЗМІ, внаслідок вибуху на даху торгового центру «Аврора» постраждали кілька багатоповерхових будинків в околицях ТЦ.

    Крім того, інші ракети влучили у приватний сектор лівобережної частині Запоріжжя. В результаті кілька будинків були зруйновані, зайнялися пожежі.

    Депутат Запорізької міської ради Геннадій Наумов заявив, що адміністрація Олександрівського району, де і зафіксовані руйнування, оперативно відреагувала на ворожий удар – на місці уже працюють фахівці комунального підприємства «Запоріжремсервіс».

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    Вогонь і руїни: як виглядає Запоріжжя після рашистського обстрілу (фото)
    Вогонь і руїни: як виглядає Запоріжжя після рашистського обстрілу (фото)
    Вогонь і руїни: як виглядає Запоріжжя після рашистського обстрілу (фото)
    Вогонь і руїни: як виглядає Запоріжжя після рашистського обстрілу (фото)
    Вогонь і руїни: як виглядає Запоріжжя після рашистського обстрілу (фото)
    Вогонь і руїни: як виглядає Запоріжжя після рашистського обстрілу (фото)
    Вогонь і руїни: як виглядає Запоріжжя після рашистського обстрілу (фото)
    Вогонь і руїни: як виглядає Запоріжжя після рашистського обстрілу (фото)
    Вогонь і руїни: як виглядає Запоріжжя після рашистського обстрілу (фото)
    Вогонь і руїни: як виглядає Запоріжжя після рашистського обстрілу (фото)
    Вогонь і руїни: як виглядає Запоріжжя після рашистського обстрілу (фото)
    Вогонь і руїни: як виглядає Запоріжжя після рашистського обстрілу (фото)
    Вогонь і руїни: як виглядає Запоріжжя після рашистського обстрілу (фото)
    Вогонь і руїни: як виглядає Запоріжжя після рашистського обстрілу (фото)
    Вогонь і руїни: як виглядає Запоріжжя після рашистського обстрілу (фото)
    Фото: 061.ua і соцмережі

    Пізніше у мережі з’явилося відео наслідків ракетного удару в районі торгового центру «Аврора».

    Нагадаємо, сьогодні уранці, після 5:00, в Запоріжжі пролунали вибухи.

    Одна з ракет влучила у торговий центр «Аврора» на проспекті Соборному. На момент ракетного попадання в торговому центрі не було людей.

    Директор ТЦ заявив, що, попри більш-менш пристойний вигляд ззовні, всередині «Аврори» – значні руйнування. В будівлі торгового центру було багато скла, яке розбилось. Дах ТЦ «Аврора» майже повністю знищений.

    Пізніше стало відомо про одну загиблу від рашистської ракети.

    Теги: Запоріжжя росія окупанти війна обстріл Україна ракета окупація #stoprussia
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    Вогонь і руїни: як виглядає Запоріжжя після рашистського обстрілу (фото)