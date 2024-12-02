Ексглава НАТО: «Тимчасові територіальні поступки» допоможуть завершити війну

Ексгенсек НАТО підкреслив важливість отримання Україною гарантій безпеки в обмін на «тимчасові територіальні поступки»

Колишній генеральний секретар НАТО і майбутній голова Мюнхенської безпекової конференції Єнс Столтенберг вважає, що «тимчасова поступка» окупованими територіями на користь Росії може бути варіантом швидкого закінчення війни. Про це він повідомив для Table Briefings.

«Це показує, що ми всі хочемо припинення війни», – заявив Столтенберг.

Ексгенсек НАТО підкреслив важливість отримання Україною гарантій безпеки в обмін на тимчасові територіальні поступки. На його думку, це можуть бути гарантії у вигляді членства у НАТО або інші варіанти озброєння і підтримки України.

«Якщо Росія залишиться на окупованих територіях після припинення вогню, це не означає, що Україна має відмовитися від своїх територій назавжди», – вважає Столтенберг.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сказав, що «Україна ніколи не визнає російську окупацію українських територій і не погодиться на членство в НАТО лише для частини території». Зокрема, у голови держави запитали, яким чином «парасолька безпеки» НАТО може поширюватися на вільну територію України.

«Ми ніколи юридично не визнаємо будь-які окупації РФ наших земель. Ми не визнаємо ці землі російськими. Це суто наші землі. Це суто наші люди. Тимчасово окуповані частини України. Безумовно, все це повернеться. Безумовно, дуже хотілося б, щоб більшість повернулася дипломатичним шляхом, щоб не були такі жертви. Я не впевнений, що Путін це розуміє. Але хочу, щоб цивілізований світ у більшості своїй це розумів», – наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що найкраща гарантія безпеки для України – це НАТО, а економічна гарантія – Європейський Союз.