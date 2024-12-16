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Міноборони допустило до використання у війську український дрон Sova 10

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Міноборони допустило до використання у війську український дрон Sova 10
Кожна нова модель безпілотника виготовляється з урахуванням технічних рекомендацій військових
фото: Міністерство оборони України

Новий ударний дрон може нести бойове навантаження в кілька кілограмів та працювати в різних погодних умовах

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання у Силах оборони безпілотник українського виробництва Sova 10.  Про це повідомляє Міноборони.

У відомстві зазначили, що цей ударний дрон може нести бойове навантаження в кілька кілограмів та працювати в різних погодних умовах за широкого діапазону температур повітря

«Кожна нова модель виготовляється з урахуванням технічних рекомендацій  військових», – сказав заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.  

Міністерство оборони України кодифікувало і допустило до експлуатації у підрозділах Сил оборони український безпілотний авіаційний комплекс Токко, дрони-камікадзе якого стійкі до впливу ворожих засобів радіоелектронної боротьби. Про це повідомляє Міноборони з посиланням на Головне управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки. У міністерстві зауважили, що ці безпілотні авіаційні комплекси мають дві модифікації дронів, які різняться масою бойового навантаження. Елементи безпілотників мають захисне покриття, яке забезпечує стійкість роботи у складних польових умовах.  Комплекс складається із наземної станції управління, пульта керування, окулярів пілота, щогли та десятків безпілотників.

Раніше міністр оборони Рустем Умєров на Міжнародному форумі оборонних індустрій (DFNC2) повідомив, що Україна наступного року планує наростити виробництво зброї, зокрема дронів і балістичних ракет. Він зазначив, що Міноборони активно працює над залученням іноземних партнерів до створення спільних підприємств для розвитку оборонної індустрії. Важливими елементами є укладення багаторічних контрактів на виробництво, постачання та технічне обслуговування озброєння. Це дозволить задовольняти потреби українських військових у довгостроковій перспективі.

До слова, у Силах оборони зʼявилася новітня ракета-дрон «Пекло», котра має швидкість – 700 км/год, а дальність польоту становить понад 700 км.

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Теги: модель повітря безпілотник Міноборони дрон

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