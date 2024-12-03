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Зеленський провів Ставку присвячену виробництву зброї

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Зеленський провів Ставку присвячену виробництву зброї
Зеленський заявив, що Україна прискорює виробництво ракет
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Президент заслухав доповідь про випробування нових типів українських ракет

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Основним питанням зібрання стали контракти для виробництва зброї в Україні. Про це президент повідомив у Telegram.

«Суттєвий обсяг нових і довгострокових замовлень по дронах: FPV, також розвідувальні дрони, далекобійні дрони, дрони-ракети. Окремо й уважно – щодо нашої ракетної програми. Розробка, замовлення, постачання», – каже він.

Зеленський заслухав доповідь про випробування нових типів ракет. «Можна подякувати нашим українським розробникам ракет. Прискорюємо виробництво. Обговорили сьогодні також завдання по контрактах на виробництво артилерії», – зазначив президент.

Окрім того, очільник України провів нараду з премʼєр-міністром, міністром енергетики та командувачем Повітряних сил.

«Доповідали щодо захисту обʼєктів енергетики та відновлювальних робіт. Визначили додаткові пріоритети в перемовинах з партнерами щодо ППО для України», – додав президент.

Нагадаємо, цього року Україна виробила перші сто одиниць ракетного озброєння і буде нарощувати таке виробництво.

Як повідомляло видання Le Figaro, майже 85% українських компаній-виробників зброї розглядають можливість перенесення частини своєї діяльності за кордон або вже встигли це зробити. Цей тренд пов'язаний із труднощами, з якими стикаються підприємства в Україні.

До слова, виробництво зброї коштує Російській Федерації щомісяця близько $1,2 млрд. Зокрема, $1,1 млрд з цієї суми йде на виробництво ракет, натомість на дрони – близько $100 млн.

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Теги: зброя озброєння президент Володимир Зеленський

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