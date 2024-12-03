Зеленський провів Ставку присвячену виробництву зброї
Президент заслухав доповідь про випробування нових типів українських ракет
Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Основним питанням зібрання стали контракти для виробництва зброї в Україні. Про це президент повідомив у Telegram.
«Суттєвий обсяг нових і довгострокових замовлень по дронах: FPV, також розвідувальні дрони, далекобійні дрони, дрони-ракети. Окремо й уважно – щодо нашої ракетної програми. Розробка, замовлення, постачання», – каже він.
Зеленський заслухав доповідь про випробування нових типів ракет. «Можна подякувати нашим українським розробникам ракет. Прискорюємо виробництво. Обговорили сьогодні також завдання по контрактах на виробництво артилерії», – зазначив президент.
Окрім того, очільник України провів нараду з премʼєр-міністром, міністром енергетики та командувачем Повітряних сил.
«Доповідали щодо захисту обʼєктів енергетики та відновлювальних робіт. Визначили додаткові пріоритети в перемовинах з партнерами щодо ППО для України», – додав президент.
Нагадаємо, цього року Україна виробила перші сто одиниць ракетного озброєння і буде нарощувати таке виробництво.
Як повідомляло видання Le Figaro, майже 85% українських компаній-виробників зброї розглядають можливість перенесення частини своєї діяльності за кордон або вже встигли це зробити. Цей тренд пов'язаний із труднощами, з якими стикаються підприємства в Україні.
До слова, виробництво зброї коштує Російській Федерації щомісяця близько $1,2 млрд. Зокрема, $1,1 млрд з цієї суми йде на виробництво ракет, натомість на дрони – близько $100 млн.
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