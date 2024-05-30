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Українські студенти іноземних вишів мають особисто стати на облік в ТЦК – Міноборони

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Українські студенти іноземних вишів мають особисто стати на облік в ТЦК – Міноборони
На військовий облік громадяни стають у 17 років
фото з відкритих джерел

Оновлення стосується всіх військовозобов'язаних громадян України віком від 18 до 60 років

Українські юнаки, яким виповнилося 17 років і які перебувають за кордоном, повинні особисто приїхати до України, аби стати на військовий облік. Дистанційно це зробити неможливо. Про це повідомила пресслужба Сухопутніх військ ЗСУ.

Як зазначається, юнаки, яким виповнилося 17 років, можуть отримати повістки від ТЦК, якщо вони ще не стануть на військовий облік. При цьому повістки можуть отримати і ті юнаки, які виїхали за кордон, але не стали на облік. Опція оновлення через Резерв+ працює лише для тих чоловіків, які вже стоять на обліку, незалежно від того, перебувають вони в Україні чи за кордоном.

«Оновлення стосується всіх військовозобов'язаних громадян України віком від 18 до 60 років. Для оновлення контактних даних згідно з вимогою закону, військовозобов'язаний має перебувати на обліку.

На військовий облік громадяни стають у 17 років. Якщо цього не було зроблено, військовозобов'язаний має звернутися до ТЦК та СП за місцем реєстрації та стати на військовий облік. Наразі, це єдиний спосіб, дистанційно така можливість відсутня» - пояснили у Міноборони.

Постанова Кабміну №563 передбачає, що військовий облік громадян України, які постійно або тимчасово перебувають за кордоном, здійснюється ТЦК на загальних засадах. При цьому призовники, військовозобов’язані та резервісти, які виїжджають за кордон, не знімаються (не виключаються) з військового обліку у ТЦК.

Раніше було передбачено, що зняття з військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які виїжджають за кордон на строк більше 3 місяців, здійснюється після особистого прибуття їх до відповідного ТЦК  з документами, що підтверджують виїзд за кордон. Тепер цю норму прибрали. 

У чоловіків, яких в свій час зняли з військового обліку через вибуття за кордон на строк більше 3 місяців, буде час до 16 червня, аби особисто приїхати в Україну, прийти до ТЦК і стати на військовий облік. А саме їм дається на це 30 днів з дня набрання чинності постановою Кабміну від 16 травня 2024 р. №563.

Також передбачено, що чоловіки, які знаходяться за кордоном, підлягають військовому обліку на тих же засадах, що і чоловіки в Україні.

Теги: мобілізація студенти Міноборони

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