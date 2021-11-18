Помічниця режисера подала до суду на Алека Болдуїна за випадкове вбивство українки на зйомках фільму

За словами Мітчелл, «стрілянини не було у сценарії»

Мітчелл: «У сценарії не було нічого про те, що з пістолету стрілятиме Болдуїн чи будь-яка інша особа»

Після інциденту на знімальному майданчику фільму «Rust», де Алека Болдуїна випадково вистрілив у операторку Галину Гатчінс та вбив її, помічниця режисера Мемі Мітчелл подала до суду. Про це повідомляє BBC.

За словами Мітчелл, «стрілянини не було у сценарії». Вона стверджує, що «того дня знімати повинні були всього три сцени: кадр з очима Болдуїна, плями крові на його плечі, а також частину тулуба і момент, коли актор тягнеться до кобури»

«У сценарії не було нічого про те, що з пістолету стрілятиме Болдуїн чи будь-яка інша особа», – йдеться у позові.

Адвокатка Мітчелл також заявила, що Болдуїн, у певному сенсі, «грався у російську рулетку», адже «травма або смерть були не просто можливим, а цілком імовірним результатом».

Актор поки не відповів на позов.

Як стало відомо раніше, після смертельного інциденту на зніманнях вестерну «Іржа», внаслідок якого загинула операторка з України Галина Гатчінс, Алек Болдвін «скасовує інші проєкти».

Американський актор Алек Болдуїн випадково вбив одну людину та поранив іншу на знімальному майданчику стрічки Rust у Мексиці. Загибла, 42-річна фотографка та кінооператорка Галина Гатчінс, була українкою, яка народилася та виросла в Києві.