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    Помічниця режисера подала до суду на Алека Болдуїна за випадкове вбивство українки на зйомках фільму

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    За словами Мітчелл, &laquo;стрілянини не було у сценарії&raquo; - Помічниця режисера подала до суду на Алека Болдуїна за випадкове вбивство українки на зйомках фільму
    За словами Мітчелл, «стрілянини не було у сценарії»
    фото Алек Болдуін/Instagram

    Мітчелл: «У сценарії не було нічого про те, що з пістолету стрілятиме Болдуїн чи будь-яка інша особа»

    Після інциденту на знімальному майданчику фільму «Rust», де Алека Болдуїна випадково вистрілив у операторку Галину Гатчінс та вбив її, помічниця режисера Мемі Мітчелл подала до суду. Про це повідомляє BBC.

    За словами Мітчелл, «стрілянини не було у сценарії». Вона стверджує, що «того дня знімати повинні були всього три сцени: кадр з очима Болдуїна, плями крові на його плечі, а також частину тулуба і момент, коли актор тягнеться до кобури»

    «У сценарії не було нічого про те, що з пістолету стрілятиме Болдуїн чи будь-яка інша особа», – йдеться у позові.

    Адвокатка Мітчелл також заявила, що Болдуїн, у певному сенсі, «грався у російську рулетку», адже «травма або смерть були не просто можливим, а цілком імовірним результатом».

    Актор поки не відповів на позов.

    Як стало відомо раніше, після смертельного інциденту на зніманнях вестерну «Іржа», внаслідок якого загинула операторка з України Галина Гатчінс, Алек Болдвін «скасовує інші проєкти».

    Американський актор Алек Болдуїн випадково вбив одну людину та поранив іншу на знімальному майданчику стрічки Rust у Мексиці. Загибла, 42-річна фотографка та кінооператорка Галина Гатчінс, була українкою, яка народилася та виросла в Києві.

    Теги: США вбивство смерть актор
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    Помічниця режисера подала до суду на Алека Болдуїна за випадкове вбивство українки на зйомках фільму