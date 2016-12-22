Волонтери передали бійцям на Луганщину Вифлеємський вогонь миру

Традиційна різдвяна церемонія передачі вогню з місця народження Ісуса Христа дійшла до передової

Пластуни та волонтери передали військовослужбовцям оперативно-тактичного угруповання «Луганськ» священний вогонь. Про це повідомляє міжвідомча мобільна прес-група ОТУ «Луганськ», передає прес-центр штабу АТО. [READ_MORE] «Різдвяна традиція розповсюджувати Вифлеємський Вогонь Миру триває в районі проведення



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Фото: штаб АТО

Традиційна різдвяна церемонія передачі вогню з місця народження Ісуса Христа дійшла до передової

Пластуни та волонтери передали військовослужбовцям оперативно-тактичного угруповання «Луганськ» священний вогонь. Про це повідомляє міжвідомча мобільна прес-група ОТУ «Луганськ», передає прес-центр штабу АТО.

«Різдвяна традиція розповсюджувати Вифлеємський Вогонь Миру триває в районі проведення Антитерористичної операції. Пластуни та волонтери передали військовослужбовцям оперативно-тактичного угруповання «Луганськ» священний вогонь та домашні смаколики до святкового столу», - говориться у повідомленні.

Волонтери розуміють важність цього кроку, адже під час свят військовослужбовці перебуватимуть на бойових позиціях та захищатимуть Україну.

«Із теплом та вдячністю від українського народу передаємо Вифлеємський Вогонь Миру в підрозділ, щоб на Святу вечерю наші військові змогли запалити свічку. Нехай цей вогонь слугуватиме захистом від усього лихого», – відзначив волонтер Андрій Орищенко.

Нагадаемо, міжнародна акція передачі Віфлеємського вогню миру була започаткована у 1986 році. Розповсюдженням Вогню в Україні займаються скаутські організації.