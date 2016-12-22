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    Події в Україні

    Волонтери передали бійцям на Луганщину Вифлеємський вогонь миру

    Традиційна різдвяна церемонія передачі вогню з місця народження Ісуса Христа дійшла до передової
    Пластуни та волонтери передали військовослужбовцям оперативно-тактичного угруповання «Луганськ» священний вогонь. Про це повідомляє міжвідомча мобільна прес-група ОТУ «Луганськ», передає прес-центр штабу АТО. [READ_MORE] «Різдвяна традиція розповсюджувати Вифлеємський Вогонь Миру триває в районі проведення
    • Сьогодні, 11:04
    • Розсилка
    Фото: штаб АТО
    Фото: штаб АТО

    Традиційна різдвяна церемонія передачі вогню з місця народження Ісуса Христа дійшла до передової

    Пластуни та волонтери передали військовослужбовцям оперативно-тактичного угруповання «Луганськ» священний вогонь. Про це повідомляє міжвідомча мобільна прес-група ОТУ «Луганськ», передає прес-центр штабу АТО.

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    «Різдвяна традиція розповсюджувати Вифлеємський Вогонь Миру триває в районі проведення Антитерористичної операції. Пластуни та волонтери передали військовослужбовцям оперативно-тактичного угруповання «Луганськ» священний вогонь та домашні смаколики до святкового столу», - говориться у повідомленні.

    Волонтери розуміють важність цього кроку, адже під час свят військовослужбовці перебуватимуть на бойових позиціях та захищатимуть Україну. 
    «Із теплом та вдячністю від українського народу передаємо Вифлеємський Вогонь Миру в підрозділ, щоб на Святу вечерю наші військові змогли запалити свічку. Нехай цей вогонь слугуватиме захистом від усього лихого», – відзначив волонтер Андрій Орищенко.

    Нагадаемо, міжнародна акція передачі Віфлеємського вогню миру була започаткована у 1986 році. Розповсюдженням Вогню в Україні займаються скаутські організації. 

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