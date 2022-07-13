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    Новини

    На фінальній стадії – Кулеба про угоду щодо «зернового коридору»

    &laquo;Ми за два кроки від угоди з Росією&raquo;<br /><br /> - На фінальній стадії – Кулеба про угоду щодо «зернового коридору»
    «Ми за два кроки від угоди з Росією»

    фото: Eduard Kryzhanivsky

    Наразі вирішують проблеми безпеки

    Україна за два кроки від угоди з Росією щодо експорту українського зерна на міжнародний ринок. Необхідно ще вирішити проблеми безпеки, пов'язані з позицією Росії. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє видання El Pais.

    «Ми перебуваємо на фінальній стадії, і тепер все залежить від Росії. Якщо вони дійсно цього хочуть, експорт зерна почнеться найближчим часом. Якщо вони використовують його для продовження своїх голодних ігор, вони будуть продовжувати наполягати на важливості переговорів», – підкреслив міністр.

    Кулеба запевнив, що Україна готова експортувати своє зерно на міжнародний ринок.

    «Ми в одному човні з країнами, які відчайдушно потребують того, щоб ми відправляли їм наше зерно, тому що ми так само відчайдушно потребуємо його експорті», – додав він.

    При цьому міністр наголосив, що Росія не зацікавлена в тому, щоб Україна експортувала своє зерно.

    «Я бачу лише одну можливу причину: вони хочуть показати країнам Африки та Азії, що хочуть врятувати їх від нестачі продовольства. Але це правда, Росія не зацікавлена в тому, щоб Україна експортувала, бо вони знають, що якщо ми експортуватимемо, ми отримуватимемо доходи з міжнародних ринків, і це зробить нас сильнішими», – додав він.

    Раніше Кулеба розповів про труднощі у «зернових» переговорах.

    Нагадаємо, Туреччина анонсувала чотиристоронні «зернові» переговори. У перемовинах візьмуть участь представники України, Туреччини, Росії та ООН.

    Напередодні Ердоган провів розмову із Путіним: йшлося про «зерновий коридор». Після цього відбулися перемовини між президентами України та Туреччини. Згодом Зеленський розповів подробиці розмови з Ердоганом.

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    Теги: росія окупанти міністр експорт війна ринок зерно Україна Дмитро Кулеба окупація #stoprussia
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    На фінальній стадії – Кулеба про угоду щодо «зернового коридору»