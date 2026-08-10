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Ворог атакував Полтавський район: пошкоджені АЗС та підприємство

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Ворог атакував Полтавський район: пошкоджені АЗС та підприємство
колаж: glavcom.ua

Інформація про наслідки атаки уточнюється

Увечері 9 серпня російські війська атакували кілька об’єктів у Полтавському районі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис голови Полтавської ОВА Віталія Дяківнича.

Повідомляється, що зафіксовано влучання БпЛА по автозаправних станціях, промисловому підприємству та приватному домоволодінню.

Унаслідок атак виникли пожежі, які вже ліквідували підрозділи ДСНС. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Віталій Дяківнич повідомив, що інформація про наслідки атаки уточнюється.

До слова, у ніч проти 8 серпня російські війська здійснили масовану атаку безпілотниками по Дніпропетровській області. Під ударами опинилися шість районів регіону, одна людина дістала поранення. Сили протиповітряної оборони знищили 17 ворожих БпЛА. 

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Теги: Полтавщина АЗС

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