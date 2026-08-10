Росія готується до нової хвилі ударів: розвідка розповіла, чого чекати восени

Удар по підприємствах на Київщині у ніч проти 5 серпня

У серпні Москва планує виготовити близько 11 тис. БпЛА різних типів

Росія, ймовірно, накопичуватиме ракетний резерв для осінньо-зимової кампанії, однак повністю припиняти удари не планує. Про це заявив заступник начальника ГУР МО України генерал-майор Вадим Скібіцький у інтерв’ю РБК-Україна, пише «Главком».

За його словами, створення запасу російських ракет можна буде відстежити, порівнюючи обсяги їхнього виробництва та кількість застосованих боєприпасів. «Ми вважаємо, що так – створення запасу буде відбуватись», – сказав Скібіцький.

Водночас він прогнозує, що Москва може змінити інтенсивність ударів, але не робитиме тривалих пауз. «Вони зможуть зменшити кількість ракет, яка летить по одній цілі, але паузу вони навряд чи будуть робити», – зазначив представник ГУР.

Він пояснив, що російські війська можуть переключатися між різними типами цілей, а інтенсивність атак передусім залежатиме від можливостей російського військово-промислового комплексу.

За словами Скібіцького, за основними типами ракет Росія наразі виконує виробничий план на рівні 110–120% на місяць. Річний план виробництва «Цирконів» та модернізованих «Оніксів», за його даними, РФ виконала вже за сім місяців.

Окремо Росія нарощує виробництво ударних безпілотників. У серпні Москва планує виготовити близько 11 тис. БпЛА різних типів. При цьому виробництво переналаштовують із акцентом на реактивні «Герань-4» та «Герань-5».

Як повідомлялось, російські війська перейшли до нової фази війни на виснаження, суттєво розширивши перелік цілей для повітряних ударів. Тепер під атаками дедалі частіше опиняються не лише військові об'єкти, а й логістичні центри, склади, торговельні мережі та підприємства.