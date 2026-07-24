Радник президента пояснив, кому загрожують «шахеди» з онлайн-керуванням

У «червоній зоні» безпілотник може атакувати як рухомі, так і статичні цілі

Позаштатний радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони, експерт із радіотехнологій Сергій «Флеш» Бескрестнов попередив, що власники складів, АЗС, підприємств та інших об'єктів повинні бути готові до можливих ударів керованих «шахедів». Про це йдеться в його дописі, пише «Главком».

Що таке «червона зона»

«Як ви знаєте, велику загрозу зараз становлять реактивні "шахеди" з онлайн-керуванням. Наразі такі "шахеди" мають обмеження щодо дальності керування, пов'язані з особливостями технології», – пояснив Бескрестнов.

За його словами, все, що позначено червоною зоною на карті, потрапляє в зону потенційної атаки «шахедів» з онлайн-керуванням – у цій зоні дрон може атакувати як рухомі, так і статичні цілі. «Червона зона – зона ризику», – наголосив експерт.

карта: serhii_flash / Telegram

Власникам АЗС, складів, підприємств та інших об'єктів у цій зоні варто враховувати ризик можливих ударів і заздалегідь подбати про безпеку працівників – зокрема звертати увагу на повітряні тривоги та будувати укриття для людей.

Нагадаємо, Бескрестнов уже неодноразово попереджав про зміну тактики застосування «шахедів»: за його словами, окупанти дедалі частіше використовують дрони в режимі ручного керування. Раніше експерт також пояснював, що для наведення керованих «шахедів» на цілі в Україні росіяни можуть використовувати ретранслятори на території Білорусі – зокрема, таку тактику застосували під час удару по АЗС у Малині на Житомирщині.