Дрони РФ вдарили по Дніпропетровщині: пошкоджено АЗС і зернові склади

Під нічним ударом опинилися шість районів області, одна людина дістала поранення, а сили ППО знищили 17 ворожих безпілотників

У ніч проти 8 серпня російські війська здійснили масовану атаку безпілотниками по Дніпропетровській області. Під ударами опинилися шість районів регіону, одна людина дістала поранення. Сили протиповітряної оборони знищили 17 ворожих БпЛА. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександра Ганжу.

За словами очільника ОВА, найбільш інтенсивного удару зазнав Дніпровський район. Внаслідок атаки на території логістичної компанії виникли пожежі. Інформація про масштаби пошкоджень уточнюється.

На Нікопольщині російські війська атакували Нікополь, Марганецьку та Покровську громади. Внаслідок ударів пошкоджено автозаправні станції та приватний житловий будинок. Одна людина отримала поранення.

У Синельниківському районі в Синельниковому та Петропавлівській громаді ворожі безпілотники спричинили займання автомобілів.

У Криворізькому районі під удар потрапила Апостолівська громада. Там пошкоджено склади, де зберігалося зерно.

У Павлограді внаслідок атаки зазнали пошкоджень автозаправна станція та житловий будинок.

Також у Криничанській громаді Кам'янського району через російський удар виникла пожежа.

На Дніпропетровщині на території логістичної компанії спалахнули пожежі фото: ДСНС

Начальник ОВА повідомив, що загалом протягом ночі сили протиповітряної оборони збили 17 російських ударних безпілотників над Дніпропетровською областю.

На місцях влучань працюють рятувальники, правоохоронці та інші екстрені служби. Вони ліквідовують наслідки атак, документують завдані руйнування та надають допомогу постраждалим.

Зазначимо, що російські війська практично щодня атакують Дніпропетровську область ударними безпілотниками, артилерією та ракетами. Під ударами регулярно опиняються об'єкти цивільної інфраструктури, підприємства, житлові будинки та громади Нікопольського, Синельниківського, Павлоградського, Дніпровського й інших районів області.

Нагадаємо, російська атака на Дніпро знищила складський комплекс виробника шоколаду Millennium, через що компанія втратила частину готової продукції. У компанії повідомили, що всі працівники залишилися неушкодженими, однак можливі тимчасові перебої з постачанням окремих товарів. Виробник уже розпочав відновлення пошкодженого об'єкта та пообіцяв якнайшвидше відновити роботу.