На Полтавщині після удару РФ стався витік небезпечних хімікатів
Завдяки професійним та швидким діям надзвичайників загрозу для довкілля та людей вдалося повністю ліквідувати
У Полтавській області російські війська обстріляли об’єкт критичної інфраструктури, внаслідок чого стався витік небезпечної хімічної речовини. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу ДСНС України.
На місце події негайно прибули фахівці хімічного захисту Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Попри складні умови та постійну небезпеку, рятувальникам вдалося оперативно герметизувати пошкоджені ємності й повністю перекрити місця витоку.
На відео, що його оприлюднила ДСНС, видно, що в цистернах був метанол.
Завдяки професійним та швидким діям надзвичайників загрозу для довкілля та людей вдалося повністю ліквідувати. Зараз на об’єкті відновлено безпечні умови для продовження робіт.
Раніше вибухотехніки у Полтавській області провели надскладну операцію з ліквідації бойової частини російської крилатої ракети Х-101. Смертоносний вантаж не здетонував під час падіння і становив величезну загрозу для місцевих жителів.
Також рятувальники Полтавської області розробили та запатентували унікальне обладнання, створене на основі старої техніки. Про унікальні розробки, роботу з нафтогазовими об’єктами та зацікавленість іноземних партнерів.
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