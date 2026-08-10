Карта бойових дій в Україні станом на 10 серпня 2026 року

На Костянтинівському напрямку окупанти здійснили 31 атаку

За минулу добу на фронті зафіксовано 254 бойові зіткнення. Українські захисники продовжують стримувати наступ російських військ, завдаючи противнику втрат у живій силі та техніці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

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Новини війни

Минулої доби російські війська завдали одного ракетного удару із застосуванням дев'яти ракет та здійснили 87 авіаційних ударів, під час яких скинули 278 керованих авіабомб. Крім того, окупанти застосували 10 295 дронів-камікадзе та здійснили 3193 обстріли позицій Сил оборони й населених пунктів.

Артилерійських обстрілів зазнали Кореньок, Студенок, Винторівка, Волфине, Іскрисківщина, Уланове, Кучерівка, Мала Слобідка, Нова Гута, Нескучне, Вільна Слобода, Рогізне, Лужки, Гірки, Бачівськ, Сопич, Товстодубове та Сімейчине Сумської області, а також Галаганівка Чернігівської області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили сім районів зосередження живої сили противника, два склади боєприпасів, чотири пункти управління та чотири пункти управління безпілотними літальними апаратами.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби українські захисники зупинили три ворожі штурми. Водночас противник завдав авіаційного удару із застосуванням трьох керованих авіабомб та здійснив 51 обстріл позицій українських військ і населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку

фото: ISW

Українські захисники відбили 12 атак противника. Загарбники намагалися просунутися в районах Стариці, Вовчанська, а також у Українські підрозділи відбили 25 атак противника. Загарбники намагалися просунутися в районах Стариці, Вовчанська, Лимана та Артільного, а також у напрямках Ізбицького, Волохівки, Купиного, Хатнього, Українського, Березників та Амбарного.

На Куп’янському напрямку

Російські війська здійснили дві атаки в районі Петропавлівки та у напрямку Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку

Окупанти 30 разів намагалися прорвати українську оборону, атакуючи у напрямках Дробишевого, Лимана, Діброви та Озерного, а також у районах Новоєгорівки, Новоселівки, Торського та Ямполя.

На Слов’янському напрямку

Противник здійснив сім штурмових дій у районі Різниківки та у напрямку Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку

фото: ISW

Окупанти тричі атакували в районі Никифорівки та у напрямку Юрківки.

На Костянтинівському напрямку

Ворог здійснив 31 атаку в районах Костянтинівки, Іллінівки та Русиного Яру, а також у напрямках Довгої Балки й Миколайпілля.

На Покровському напрямку

Українські захисники зупинили 26 атак противника. Окупанти намагалися просунутися в районах Новоолександрівки, Котлиного, Удачного та Молодецького, а також у напрямках Кучерового Яру, Нового Шахового, Новогришиного, Шевченка, Світлого, Сергіївки, Муравки, Матяшевого та Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку

фото: ISW

Загарбники здійснили три атаки у напрямках Данилівки та Нового Запоріжжя.

На Гуляйпільському напрямку

фото: ISW

Окупанти 21 раз атакували позиції Сил оборони. Ворог намагався просунутися у напрямках Воздвижівки, Гіркого, Староукраїнки, Гуляйпільського, Рівного та Цвіткового.

На Оріхівському напрямку

Українські захисники зупинили дві спроби противника просунутися вперед у напрямку Приморського та в районі Плавнів.

На Придніпровському напрямку

Минулої доби ворог штурмових дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, триває 1629-й день повномасштабної війни в Україні.