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Ворог масовано атакував Черкащину: є постраждалі

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Ворог масовано атакував Черкащину: є постраждалі
За попередніми даними, в межах Черкаської області знищено 17 російських БпЛА
фото: Depositphotos

Двох чоловіків доправлено до лікарні

Ніч і ранок на Черкащині були складними. Ворог масовано атакував регіон дронами і ракетами. Уламками ворожих цілей травмовано двох чоловіків. Про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

За попередніми даними чиновника, в межах області знищено 17 російських БпЛА.

«Однак без наслідків не минулось. У Черкаському районі уламками травмовано двох чоловіків. Їх доправлено до лікарні. Стан обох – середньої тяжкості», – додав Табурець.

Звернень по допомогу від населення щодо пошкодження майна наразі не надходило. Обстеження території триває.

Через атаку в області вводилися аварійні відключення електроенергії. Нині їх скасовано.

Нагадаємо, що внаслідок ракетного обстрілу України зазнали пошкоджень виробничі потужності «Групи Нафтогаз» у Полтавській області. Обійшлося без постраждалих. 

У зв’язку з масованої ракетною атакою в Україні запроваджувалися аварійні відключення. 

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Теги: Черкащина дрон ракетна атака війна

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