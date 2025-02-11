Ворог масовано атакував Черкащину: є постраждалі

За попередніми даними, в межах Черкаської області знищено 17 російських БпЛА

Двох чоловіків доправлено до лікарні

Ніч і ранок на Черкащині були складними. Ворог масовано атакував регіон дронами і ракетами. Уламками ворожих цілей травмовано двох чоловіків. Про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

За попередніми даними чиновника, в межах області знищено 17 російських БпЛА.

«Однак без наслідків не минулось. У Черкаському районі уламками травмовано двох чоловіків. Їх доправлено до лікарні. Стан обох – середньої тяжкості», – додав Табурець.

Звернень по допомогу від населення щодо пошкодження майна наразі не надходило. Обстеження території триває.

Через атаку в області вводилися аварійні відключення електроенергії. Нині їх скасовано.

Нагадаємо, що внаслідок ракетного обстрілу України зазнали пошкоджень виробничі потужності «Групи Нафтогаз» у Полтавській області. Обійшлося без постраждалих.

У зв’язку з масованої ракетною атакою в Україні запроваджувалися аварійні відключення.