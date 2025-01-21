Трамп заявив, що Зеленський хоче укласти угоду про завершення війни

Раніше Трамп стверджував, що зможе завершити російсько-українську війну за одну добу

Американський президент заявив, що хоче, аби війна в Україні закінчилася якнайшвидше

Президент України Володимир Зеленський налаштований на угоду для закінчення війни. Про це заявив президент США Дональд Трамп в Овальному кабінеті Білого дому.

«Він каже мені, що хоче укласти угоду. Зеленський хоче укласти угоду», – сказав він.

За словами Трампа, він не знає, чи хоче укладати угоду російський диктатор Володимир Путін, але додав, що це має бути важливе для російської сторони рішення, оскільки Путін «знищує» Росію, відмовляючись від угоди з Україною.

Нагадаємо, президент Дональд Трамп заявив, що планує зустрітися з Путіним і хоче, щоб війна в Україні закінчилася якнайшвидше. Як тільки переговори будуть налагоджені, зустріч відбудеться. За його словами, процес вже триває.

Раніше, як кандидат на посаду президента США, Трамп заявляв, що зможе завершити війну в України за одну добу, тобто за протягом 24 годин.

Як повідомлялося, Путін перед інавгурацією Трампа заявив, що Москва відкрита для діалогу з новою адміністрацією США щодо «українського конфлікту». Диктатор зауважив, що нібито метою має бути не коротке перемир'я, а довгостроковий мир на основі поваги до законних інтересів усіх народів. Також диктатор привітав обраного президента США Дональда Трампа із вступом на посаду.

Як відомо, Трамп доручив своїм помічникам організувати дзвінок із президентом Росії Володимиром Путіним у найближчі дні після того, як він складе присягу. У повідомленні йдеться, що метою розмови стане обговорення на тему особистої зустрічі Трампа та Путіна у найближчі місяці, щоб спробувати завершити війну в Україні.

До слова, 20 січня у Вашингтоні інавгураційну промову 47-й президент США Дональд Трамп почав з оголошення початку «золотого століття Америки». Промова президента тривала трохи більше 30 хвилин. Однак в промові він ні разу не згадав про Україну.