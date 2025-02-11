Під ракетний обстріл потрапили об'єкти найбільшої державної компанії
Ворог здійснив чергову масовану атаку на обʼєкти енергетики
Унаслідок ракетного обстрілу України зазнали пошкоджень виробничі потужності «Групи Нафтогаз» у Полтавській області. Обійшлося без постраждалих. Про це повідомляється на офіційній Facebook-сторінці «Групи Нафтогаз».
«Група Нафтогаз» запевнила, що вживає всіх необхідних заходів, щоб стабілізувати ситуацію із газопостачанням у Полтавській області.
«Дякуємо всім колегам, які в цей надзвичайно складний час продовжують видобувати, зберігати та постачати газ всім категоріям споживачів. Попри всі виклики, продовжуємо працювати для підтримки енергетичної стійкості країни», – наголосив керівник «Групи Нафтогаз» Роман Чумак.
Нагадаємо, 11 лютого російські окупанти завдали ракетного удару по Полтавщині. Без газопостачання залишилися дев’ять населених пунктів Миргородського району. Влучань в обʼєкти цивільної інфраструктури не зафіксовано. Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що вночі російські терористи здійснили атаку на газову інфраструктуру.
У зв’язку з масованої ракетною атакою в Україні запроваджуються аварійні відключення.
Коментарі — 0