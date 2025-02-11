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Під ракетний обстріл потрапили об'єкти найбільшої державної компанії

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Під ракетний обстріл потрапили об'єкти найбільшої державної компанії
«Нафтогаз» вживає заходів, щоб стабілізувати ситуацію із газопостачанням у Полтавській області
фото: «Нафтогаз»

Ворог здійснив чергову масовану атаку на обʼєкти енергетики

Унаслідок ракетного обстрілу України зазнали пошкоджень виробничі потужності «Групи Нафтогаз» у Полтавській області. Обійшлося без постраждалих. Про це повідомляється на офіційній Facebook-сторінці «Групи Нафтогаз».

«Група Нафтогаз» запевнила, що вживає всіх необхідних заходів, щоб стабілізувати ситуацію із газопостачанням у Полтавській області.

«Дякуємо всім колегам, які в цей надзвичайно складний час продовжують видобувати, зберігати та постачати газ всім категоріям споживачів. Попри всі виклики, продовжуємо працювати для підтримки енергетичної стійкості країни», – наголосив керівник «Групи Нафтогаз» Роман Чумак.

Нагадаємо, 11 лютого російські окупанти завдали ракетного удару по Полтавщині. Без газопостачання залишилися дев’ять населених пунктів Миргородського району. Влучань в обʼєкти цивільної інфраструктури не зафіксовано. Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що вночі російські терористи здійснили атаку на газову інфраструктуру.

У зв’язку з масованої ракетною атакою в Україні запроваджуються аварійні відключення. 

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Теги: Полтавщина ракетна атака обстріл Нафтогаз України

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