По всій Україні запроваджуються екстрені відключення світла

Енергетики обіцяють повернути світло після відбою повітряної тривоги

У зв’язку з масованої ракетною атакою в Україні запроваджуються аварійні відключення. Про це повідомляє «Укренерго».

Зазначається, що заходи обмеження будуть скасовані після закінчення повітряної тривоги і стабілізації ситуації в енергосистемі.

Нагадаємо, що в Україні триває повітряна тривога. Росія атакує дронами та ракетами.

Карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

До слова, триває 1084-й день повномасштабної війни.

Противник завдав двох ракетних та 77 авіаційних ударів, застосував дві ракети та скинув 101 керовану авіаційну бомбу, здійснив понад 1000 ударів дронами-камікадзе та здійснили близько 5 тис. обстрілів позицій наших військ.

Від початку доби відбулося 127 бойових зіткнення. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує ГенштабЗСУ.