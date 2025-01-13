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Війна дронів в Україні переходить у нову фазу – Newsweek

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Війна дронів в Україні переходить у нову фазу – Newsweek
Фахівці очікують, що оптоволоконні дрони стануть ще більш популярними протягом 2025 року
фото з відкритих джерел

Як Україна, так і РФ бореться з РЕБ оптоволоконними дронами

Повномасштабна війна Росії проти України переходить у нову фазу, особливо в контексті дронів. Про це йдеться у матеріалі Newsweek.

Видання зазначає, що протягом майже трьох років блискавичний розвиток безпілотних літальних апаратів і технології боротьби з ними ілюстрували війну в Україні. А оскільки поле бою переповнене тисячами безпілотників і систем радіоелектронної боротьби (РЕБ), Москва та Київ змушені шукати нові способи переконатися, що їхні безпілотники працюють проти ворога швидше та ефективніше, ніж у супротивника.

Тому все частіше на полі бою з’являються оптоволоконні безпілотники – як одне з основних рішень для боротьби з РЕБі.

Експерт із дронів із Великобританії Стів Райт пояснив, що оптоволокно працює шляхом передачі інформації та енергії у вигляді імпульсів світла по дуже тонким ниткам скла. Ним можна передавати набагато більше даних через з’єднання через волоконну оптику, яка життєво необхідна на полі бою.

Росія першою використала оптоволоконні безпілотники на полі бою, але і українці не відстають.

Зазначається, що оптоволоконна оптика має три основні переваги. Сигнал для дрона не може бути заглушений або перехоплений, а також забезпечує набагато кращу якість відео для оператора. Крім того, ворожі сили не можуть виявити дрони за допомогою радіосигналів, типу електромагнітного сигналу.

Проте оптоволоконні дрони, як правило, дорожчі та важчі, що зменшує здатність безпілотника нести вибухівку, тим самим зменшуючи його потенціал для ефективного ураження цілей, кажуть експерти. Щоб компенсувати це, потрібні більші дрони, з більшими рамами та потужнішими батареями, які часто більш точні.

Фахівці очікують, що оптоволоконні дрони стануть ще більш популярними протягом 2025 року.

Нагадаємо, триває 1055-й день повномасштабної війни.

Загалом від початку минулої доби відбулося 124 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Найгарячішою нині є ситуація на Покровському та Курському напрямках.

Упродовж минулої доби противник завдав 28 авіаційних ударів, застосувавши 36 КАБ, два ракетних удари, задіявши дві ракети. Крім цього, росіяни залучили для ураження 985 дронів-камікадзе та здійснили близько п’яти тисяч обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

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Теги: ЗСУ окупанти дрон війна фронт безпілотник

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