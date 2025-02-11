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Втрати ворога станом на 11 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 11 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 10014 танків
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1390 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 11 лютого 2025 року.

Втрати Росії у війні на 11 лютого 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 11 лютого втратила

  • особового складу – близько 851880 (+1390) осіб,
  • танків – 10014 (+13) од,
  • бойових броньованих машин – 20844 (+31) од,
  • артилерійських систем – 22923 (+44) од,
  • РСЗВ – 1275 (+2) од,
  • засоби ППО – 1060 (+1) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 24755 (+132),
  • крилаті ракети – 3056 (+2),
  • кораблі /катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 36807 (+169) од,
  • спеціальна техніка – 3741 (+1).
Втрати ворога станом на ранок 11 лютого
Втрати ворога станом на ранок 11 лютого
Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 11 лютого

  • У Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет;
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • У Середземному морі п'ять ворожих кораблів, з яких два є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 22 ракет. 

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – жодного судна;
  • до Азовського моря – два судна, з них 0 рухалось з протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 11 лютого
Активність флоту окупантів станом на 11 лютого
ВМС ЗСУ

Нині триває 1084-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: ЗСУ окупанти Генштаб корабель втрати Чорне море Азовське море

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