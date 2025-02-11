Втрати ворога станом на 11 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1390 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 11 лютого 2025 року.
Втрати Росії у війні на 11 лютого 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 11 лютого втратила:
- особового складу – близько 851880 (+1390) осіб,
- танків – 10014 (+13) од,
- бойових броньованих машин – 20844 (+31) од,
- артилерійських систем – 22923 (+44) од,
- РСЗВ – 1275 (+2) од,
- засоби ППО – 1060 (+1) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 24755 (+132),
- крилаті ракети – 3056 (+2),
- кораблі /катери – 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 36807 (+169) од,
- спеціальна техніка – 3741 (+1).
Активність флоту окупантів станом на 11 лютого
- У Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет;
- В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- У Середземному морі п'ять ворожих кораблів, з яких два є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 22 ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – жодного судна;
- до Азовського моря – два судна, з них 0 рухалось з протоки Босфор.
Нині триває 1084-й день повномасштабної війни в Україні.
Коментарі — 0