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Карта бойових дій в Україні станом на 21 жовтня 2024 року

Степан Гафтко
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Карта бойових дій в Україні станом на 21 жовтня 2024 року
Ситуація на фронті 21 жовтня
фото з відкритих джерел

Агресор найбільше втратив особового складу на Покровському напрямку

Противник минулої доби завдав одного ракетного удару, 54 авіаційних удари із застосуванням 99 КАБів, більш як 560 ударів дронами-камікадзе та здійснив понад 3 тисячі обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

Карта боїв 21 жовтня
Карта боїв 21 жовтня
Фото: ISW

Новини війни в Україні

Протягом минулої доби відбулося 167 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Біля Покровська ЗСУ знищили найбільше окупантів.

На Харківському напрямку

Відбулося чотири бойових зіткнення з російськими загарбниками. Дві атаки в районі Вовчанська відбито українськими воїнами, ще дві - тривають.

Карта бойових дій в Україні станом на 21 жовтня 2024 року фото 1
Фото: deepstatemap

На Куп’янському напрямку

На Куп’янському напрямку противник 11 разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Голубівки, Колісниківки, Лозової, Піщаного, Вишневого та Новоосинового. Чотири атаки досі триває.

Карта бойових дій в Україні станом на 21 жовтня 2024 року фото 2
Фото: deepstatemap

На Лиманському напрямку

20 разів ворог атакував на Лиманському напрямку, намагався просунутися в напрямку Греківки, Новомихайлівки, Ямполівки, Новосадового, Тернів, Зарічного та Серебрянського лісництва. Дев’ятнадцять атак противника нашим підрозділам вдалось відбити, ще одне боєзіткнення, в районі Новомихайлівки, триває.

Карта бойових дій в Україні станом на 21 жовтня 2024 року фото 3
Фото: deepstatemap

На Краматорському напрямку 

Мали місце два бойових зіткнення. Активність окупанти проявляли в районах Ступочок, всі спроби ворога покращити своє становище були зупинені українськими воїнами. Ворог скину 4 авіабомби в районах населених пунктів Часів Яр та Стінки.

Карта бойових дій в Україні станом на 21 жовтня 2024 року фото 4
Фото: deepstatemap

На Торецькому напрямку

Агресор чотири рази намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку. Від початку доби, окупанти в районах населених пунктів Торецьк та Щербинівка три рази отримали жорстку відсіч від наших захисників. Одна атака ще триває.

Карта бойових дій в Україні станом на 21 жовтня 2024 року фото 5
Фото: deepstatemap

На Покровському напрямку

Інтенсивно атакує ворог українських захисників на Покровському напрямку. Тут, впродовж дня, агресор здійснив 45 штурмових та наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах населених пунктів Селидове, Промінь, Михайлівка, Воздвиженка, Миролюбівка, Новотроїцьке та Сухий Яр. Загалом, 41 атаку на напрямку українські захисники вже відбили, ще чотири боєзіткнення тривають. Ситуація складна, проте контрольована Силами оборони. Наші воїни докладають зусиль для недопущення просування противника в глибину української території.
За наявною на цей час інформацією, за сьогодні втрати агресора на даному напрямку склали 490 осіб вбитими та пораненими, з них безповоротні - 257 осіб. Знищено один танк, дев’ять БТР, чотири автомобілі, дві БМП та три багі. Окрім того, два танки, три БТР, чотири автомобілі, дві ворожих гармати та один мотоцикл були пошкоджені.

Карта бойових дій в Україні станом на 21 жовтня 2024 року фото 6
Фото: deepstatemap

На Курахівському напрямку

Найгарячіше зараз на Курахівському напрямку, на цей час доби нараховується 53 бойових зіткнення. Загарбники зберігають високу активність, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Гірник, Новодмитрівка, Курахівка, Костянтинівка, Максимільянівка, Антонівка, Курахове, Водяне. Підрозділи Сил оборони відбили 51 атаку противника, дві атаки тривають досі.
 

Карта бойових дій в Україні станом на 21 жовтня 2024 року фото 7
Фото: deepstatemap

На Времівському напрямку

Відбулося 11 боєзіткнень. Сім ворожих штурмів зупинені в районі Богоявленки, один - біля Новоукраїнки. Ще три бої тривають. Ситуація контрольована Силами оборони України. Також ворог активно застосовував авіацію в районі Новодарівки, Богоявленки та Великої Новосілки.

Карта бойових дій в Україні станом на 21 жовтня 2024 року фото 8
Фото: deepstatemap

На Оріхівському напрямку

Три безуспішні атаки ворога відбито нашими оборонцями протягом дня в районі Роботиного.

Карта бойових дій в Україні станом на 21 жовтня 2024 року фото 9
Фото: deepstatemap

На Придніпровському напрямку

Наші воїни шість разів відбивали атаки російських загарбників на позиції українського війська.

Карта бойових дій в Україні станом на 21 жовтня 2024 року фото 10
Фото: deepstatemap

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Авіація ворога продовжує завдавати ударів керованими авіаційними бомбами по території росії. На даний час відомо про 21 авіаційний удар із застосуванням 43 КАБ.
На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.
Слід відзначити воїнів 128-мої окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади, 35-ої окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського, 25-ої окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, 79-ої окремої десантно-штурмової Таврійської бригади, 60-ої окремої механізованої Інгулецької бригади, які в надзвичайно складних умовах, стримують атаки переважаючих сил противника, завдають йому непоправних втрат.

Нагадаємо, триває 971-й день повномасштабної війни в Україні.

 

Теги: Костянтинівка окупанти авіація Генштаб Торецьк озброєння мотоцикл танки втрати ворог Часів Яр

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