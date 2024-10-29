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Президент Зеленський отримав 4 млн грн доходу від Мінфіну

Віталій Тараненко
glavcom.ua
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Президент Зеленський отримав 4 млн грн доходу від Мінфіну
Президент Володимир Зеленський задекларував 4,29 млн грн доходу від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

Глава держави вніс зміни до свого майнового стану

Президент Володимир Зеленський задекларував 4,29 млн грн доходу від відчуження цінних паперів та корпоративних прав. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на зміни в майновому стані декларанта, які з’явилися 14 вересня.

Глава держави вказав, що дохід отримав від Міністерства фінансів України.

Джерелом доходу виступило Міністерство фінансів України
Джерелом доходу виступило Міністерство фінансів України
дані з реєстру декларацій

Разом із тим, Зеленський, отримавши дохід, знову вклався у боргові цінні папери Мінфіну. Зокрема, придбав 101 штуку за 4,23 млн грн.

Нагадаємо, що у річній декларації за 2023 рік Володимир Зеленський вказав, що має 104 штуку боргових цінних паперів Мінфіну, придбаних у вересні минулого року.

Як повідомляв «Главком», у жовтні народний депутат від «Європейської солідарності», п’ятий президент Петро Порошенко задекларував 823,7 млн грн дивідендів від швейцарської компанії Sequent Schweiz AG (попередня назва Rothschild Trust Schweiz AG). Виплата дивідендів від так званого «сліпого трасту» відбулася вперше у 2024 році. І вказана сума є майже втричі більшою за минулорічну.

Як відомо, у 2023 році доходи президента Володимира Зеленського та членів його родини становили понад 12,4 млн грн, у тому числі дохід від продажу облігацій внутрішніх державних позик – 7,46 млн грн.

Доходи родини Володимира Зеленського у 2023 році переважно складалися із заробітної плати, відсотків банку та доходу від надання нерухомості в оренду. Загалом ця сума становила майже 5 млн грн.

Збільшення доходів у порівнянні з минулим роком відбулося у зв’язку з відновленням орендних платежів. Залишок грошових коштів родини глави держави на кінець минулого року зменшився майже на 2 млн 800 тис. грн.

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Теги: Мінфін війна гроші декларація Володимир Зеленський президент

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