Ворог накрив вогнем Дніпропетровщину: є постраждалий (фото)

25-річний чоловік отримав осколкові поранення

Російські загарбники сьогодні вночі обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. Унаслідок ворожих атак місцевоий житель отримав поранення. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram.

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За словами очільника регіону, окупанти декілька разів обстріляли Нікопольщину з артилерії, а також скинули боєприпаси з безпілотника.

«В районному центрі постраждав 25-річний чоловік. Він з осколковими пораненнями госпіталізований до лікарні. Стан важкий», – заявив Лисак.

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Крім того, у Нікополі пошкоджені будівля універмагу та дитячий садок.

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Наслідки ворожих обстрілів Нікопольщини фото: t.me/dnipropetrovskaODA

У Червоногригорівській громаді снаряди росіян понівечили чотири приватні будинки, авто та лінії електропередач.

Також російські війська гатили по Мирівській та Покровській сільській громадах. Наслідки уточнюються.

Нагадаємо, що в ніч на 23 вересня українські захисники збили в небі над Дніпропетровщиною 12 ворожих дронів «Шахед». Уламки пошкодили об'єкт критичної інфраструктури Дніпра.

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До слова, триває 578-ма доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося понад 20 бойових зіткнень.