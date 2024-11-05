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Премʼєра «Холостяка»: що відомо про учасниць шоу та якими таємницями поділився з ними Терен

Катерина Іванова
glavcom.ua
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«Я готовий до сім'ї. Я готовий ділитися своїм коханням. Тому що коли, якщо не зараз?» - сказав Терен
фото: скриншот Instagram

Першою дівчиною, якій головний герой вручив троянду першого враження стала хендмейд майстриня з Одеси – Тетяна

У п'ятницю, 1 листопада, відбулася прем'єра 13 сезону романтичного шоу «Холостяк», головним героєм якого є ветеран Олександр Будько за позивним Терен, який втратив обидві ноги на війні з РФ.

За серце військовослужбовця у проєкті боротимуться 12 дівчат, серед яких, зокрема, тарологиня, військова журналістка, сомельє та модель.

Зазначається, що у першому випуску шоу Будько познайомився з 25-ма дівчатами, однак не на всіх дівчат відгукнулося його серце. У підсумку він попрощався з 13-ма з них.

Решті 12-ти учасницям він вручив червоні троянди, які свідчать про те, що вони проходять далі і продовжать боротьбу за його серце.

До слова, на проєкті Терен подарував дівчатам білі блокноти, у яких вони можуть написати власну книжку-історію про участь у проєкті (сам він свою книжку вже написав – це автобіографічний роман «Історія впертого чоловіка»). Кожна учасниця придумувала назву для своєї книжки, а деякі залишали її без назви, щоб обрати її пізніше.

Першою на знайомство з холостяком прийшла 26-річна хірургиня Поліна. Дівчина з'явилася в ефектному образі. На ній була довга біла сукня, яка складалася з прозорого корсетного топу з великою 3D-квіткою спереду і спідниці максі з розрізом до стегна. І хоча дівчина під час війни рятує життя українським військовим, у шоу вона не пройшла далі. 

Премʼєра «Холостяка»: що відомо про учасниць шоу та якими таємницями поділився з ними Терен фото 1
фото: СТБ

Один із найефектніших образів продемонструвала 27-річна продюсерка освітніх проєктів Аліна. Дівчина з'явилася перед Олександром в елегантній чорній сукні максі з оголеними плечима, пікантним декольте і високим розрізом.

Премʼєра «Холостяка»: що відомо про учасниць шоу та якими таємницями поділився з ними Терен фото 2
фото: СТБ

Першою дівчиною, якій головний герой вручив троянду першого враження стала хендмейд майстриня з Одеси – Тетяна.

«У її погляді я відчув щирість. А її доброта мене настільки здивувала, що я без вагань зробив вибір», – зізнався Будько. На знайомство з Олександром вона прийшла у білій сукні, зверху якої одягла блакитний прозорий халат-кімоно з поясом. Аутфіт Тетяна доповнила елегантною зачіскою і макіяжем із чорними стрілками.

Дівчина подарувала холостяку пару зайчиків-мандрівників, яких назвала прототипами себе і Терена.

Премʼєра «Холостяка»: що відомо про учасниць шоу та якими таємницями поділився з ними Терен фото 3
фото: СТБ

Ще одна учасниця Анастасія – астрологиня – приїхала на проєкт із Лондона й одразу справила враження на Холостяка. Він порівняв її з амазонкою. Сама ж Анастасія зазначила, що в головного героя високе лібідо, і через це вони підходять одне одному.  Вона подарувала натальну карту Терена (це схема зоряного неба в момент народження людини). 

Премʼєра «Холостяка»: що відомо про учасниць шоу та якими таємницями поділився з ними Терен фото 4
фото: СТБ

Одне із перших побачень створило справді скандальну ситуацію. Це побачення з журналісткою Марічкою Довбенко, яка має свій YouTube-канал «У ліжку», де бере інтервʼю у відомих людей. Тож такий формат вона обрала і для Терена. Він під час спілкування з дівчиною сказав відверто, що йому не подобається одразу йти в ліжко. В кінці першої вечірки Довбенко покинула шоу і публічно відреагувала на таке рішення, про що ми детально розповіли.

Ведуча Довбенко згодом наголосила, що під час участі в шоу відчула на собі приниження
Ведуча Довбенко згодом наголосила, що під час участі в шоу відчула на собі приниження
скриншот з відео

До дівчат також приєдналася тату-майстриня Віка, діджейка Ліза та, наостанок, продюсерка освітніх курсів Аліна. Також для всіх дівчат був організований інтерактив – чотири тематичні зали. У першому потрібно було за хвилину поговорити сам на сам із Холостяком, у другому – поставити питання за допомогою ШІ. У третьому – говорити, поки всі слова, які друкуються на стіні, не заповнять її від підлоги до стелі. Та останній, де потрібно було розповісти свою щиру історію. 

Премʼєра «Холостяка»: що відомо про учасниць шоу та якими таємницями поділився з ними Терен фото 5
фото: СТБ

Одна з дівчат не була присутня на першій вечірці, бо, як сказали, мала важливу місію: передати авто на фронт. За такий вчинок Холостяк переслав їй електронну троянду. І вона автоматично пройшла далі. 

До слова, під час першої вечірки-знайомства з учасницями шоу Терен зізнався, що пережив зраду. За словами військового, його зрадила кохана дівчина.

Часто вони з ексобраницею перебували на відстані, оскільки Олександр їздив у відрядження. Після одного з них він дізнався, що кохана зрадила його.

«У мене були стосунки, у них було кохання. Кохав я, кохала моя дівчина. Час від часу я мусив від'їздити й ми трішки сепарувалися. Повернувшись у Київ, я дізнався, що ця дівчина зрадила мене. Відчуття складно описати, коли дізнаєшся про зраду. Це той момент, коли ти одночасно людину кохаєш і ненавидиш», – пригадав «холостяк».

Будько поділився, що складно пережив той період. Він не розумів, як йому вчинити у цій ситуації і все ж вирішив не розставатися з дівчиною. Однак повномасштабне вторгнення показало «Терену», що він не хоче продовжувати стосунки зі зрадницею. Вони розійшлися близько півтора року тому.

«Зрада для мене є однією з речей, які я не зможу пробачити й з якою я не зможу жити у подальшому житті з коханою дівчиною», – додав Олександр.

Прикметно, що після премʼєри шоу блогер Богдан Беспалов розповів, кому Терен у фіналі вручить заповітну каблучку. За його словами, трохи пізніше в проєкті з'явиться дівчина-волонтер Інна. Саме вона і стане переможницею.

«Це переможниця шоу «Холостяк 13» – Інна. Волонтерка з Харкова. За відгуками, компанійська і хороша дівчина. У шоу потрапила чесно, а перемогла за баченням редакторів проекту. З Тереном гратимуть любовне кохання, але насправді ніякого кохання не було», – розповів Беспалов. Зазначимо, наразі немає жодної інформації про участь у шоу «Холостяк».

Нагадаємо, командир стрілецького батальйону «Карпатська Січ» Олександр Будько з позивним «Терен», який втратив на війні обидві кінцівки, став новим героєм шоу «Холостяк».

Олександр Будько пішов добровольцем захищати країну 24 лютого 2022 року. За пів року став командиром взводу 49-го окремого стрілецького батальйону «Карпатська Січ». Під час бойових дій втратив обидві кінцівки. Після протезування веде активний спосіб життя, є призером міжнародних змагань «Ігри Нескорених», а також співавтором та ведучим YouTube-проєкту «Відвал ніг, або All інклюзив».

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Теги: зрада ветеран волонтер модель Ігри нескорених YouTube ліжко блогер роман фронт 24 лютого історія

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