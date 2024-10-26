27 жовтня у Дніпрі оголошено днем жалоби

У Дніпрі оголосили день жалоби

Внаслідок російських обстрілів напередодні загинули люди, є також поранені

Внаслідок нічної атаки росіян на Дніпро 26 жовтня загинуло п'ятеро осіб. У місті 27 жовтня оголошено траур. Про це повідомляється в заяві міської ради Дніпра.

У ніч на 26 жовтня Росія знову завдала удару по Дніпру. Внаслідок атаки були зруйновані житлові будинки та лікарня в кількох районах міста. П'ятеро людей загинули, серед них одна дитина.

Заява про оголошення 27 жовтня днем жалоби Фото: Міська рада Дніпра

«Розпорядженням міського голови Бориса Філатова 27 жовтня у Дніпрі оголошено днем трауру», – повідомили в міськраді.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що серед загиблих – дружина й донька поліціянта, молодшу доньку слідчого вдалося врятувати.

В обласній адміністрації додали, що постраждала 21 людина, з них 7 – у лікарні. Зокрема, 17-річний хлопець перебуває у важкому стані.

До поліції щодо наслідків ракетної атаки звернулися 217 людей. Правоохоронці оглянули й задокументували понад 207 фактів пошкоджень майна громадян.

Руйнувань у Дніпрі зазнали понад 10 багатоповерхівок, два приватні будинки, корпуси медичного закладу – росіяни пошкодили лікарню імені Мечникова. Також понівечено гараж і 30 автомобілів.

Нагадаємо, раніше з-під завалів у Дніпрі дістали тіло чоловіка. Кількість загиблих зросла до п’яти.

Нагадаємо, що внаслідок нічної ворожої атаки на Київську область загинула жінка, постраждала дитина, рятувальники ліквідували дві пожежі. Також у Києві внаслідок атаки БпЛА загинула дівчинка.