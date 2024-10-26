Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

27 жовтня у Дніпрі оголошено днем жалоби

Степан Гафтко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
27 жовтня у Дніпрі оголошено днем жалоби
У Дніпрі оголосили день жалоби
фото з відкритих джерел

Внаслідок російських обстрілів напередодні загинули люди, є також поранені

Внаслідок нічної атаки росіян на Дніпро 26 жовтня загинуло п'ятеро осіб. У місті 27 жовтня оголошено траур. Про це повідомляється в заяві міської ради Дніпра.

У ніч на 26 жовтня Росія знову завдала удару по Дніпру. Внаслідок атаки були зруйновані житлові будинки та лікарня в кількох районах міста. П'ятеро людей загинули, серед них одна дитина.

Заява про оголошення 27 жовтня днем жалоби
Заява про оголошення 27 жовтня днем жалоби
Фото: Міська рада Дніпра

«Розпорядженням міського голови Бориса Філатова 27 жовтня у Дніпрі оголошено днем трауру», – повідомили в міськраді.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що серед загиблих – дружина й донька поліціянта, молодшу доньку слідчого вдалося врятувати.

В обласній адміністрації додали, що постраждала 21 людина, з них 7 – у лікарні. Зокрема, 17-річний хлопець перебуває у важкому стані.

До поліції щодо наслідків ракетної атаки звернулися 217 людей. Правоохоронці оглянули й задокументували понад 207 фактів пошкоджень майна громадян.

Руйнувань у Дніпрі зазнали понад 10 багатоповерхівок, два приватні будинки, корпуси медичного закладу – росіяни пошкодили лікарню імені Мечникова. Також понівечено гараж і 30 автомобілів.

Нагадаємо, раніше з-під завалів у Дніпрі дістали тіло чоловіка. Кількість загиблих зросла до п’яти.

Нагадаємо, що внаслідок нічної ворожої атаки на Київську область загинула жінка, постраждала дитина, рятувальники ліквідували дві пожежі. Також у Києві внаслідок атаки БпЛА загинула дівчинка.

Читайте також:

Теги: росія Дніпро лікарня рятувальники жінка дружина гараж росіяни дитина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Північна Корея продовжить відправляти Росії своїх військових
КНДР направляє другу партію солдатів до Росії – Bloomberg
Вчора, 16:26
ійськовий парад на площі Кім Ір Сена в Пхеньяні, 15 квітня 2012 року
Розвідка повідомила, коли Росія почне застососувати військових КНДР на фронті
Вчора, 13:21
У російських тюрмах залишаються близько 900 бійців «Азова»
Обмін полоненими: скільки бійців «Азова» повернулися додому (фото)
19 жовтня, 09:10
Аксьонов запропонував перейменувати окуповані території України
Росіяни пропонують перейменувати окуповані території в Україні на «історично російські»
15 жовтня, 23:33
Фергус наголосив, що Канада продовжуватиме підтримувати Україну у боротьбі за свободу та незалежність
Спікер Палати громад парламенту Канади у Раді звернувся до союзників із закликом
14 жовтня, 16:06
Росія військовими навчаннями намагалася продемонструвати потенціал і спроможність, незважаючи на війну
Розвідка пояснила, чому РФ злякалася проводити військові навчання у Чорному морі
13 жовтня, 15:59
Наслідки атаки безпілотників по складах неподалік міста Єйськ
Атака ЗСУ на склад з «Шахедами» у Краснодарському краї: з’явилися супутникові знімки
11 жовтня, 16:33
У районі нафтобази безуспішно працювала система ППО
Безпілотники СБУ атакували нафтобазу у Воронезькій області – джерела
4 жовтня, 14:33
Збити КАБи у повітрі практично неможливо
КАБи, які не долетіли
4 жовтня, 11:30

Події в Україні

Аналітики The Telegraph пояснили, чому КНДР відправила війська в Україну
Аналітики The Telegraph пояснили, чому КНДР відправила війська в Україну
27 жовтня у Дніпрі оголошено днем жалоби
27 жовтня у Дніпрі оголошено днем жалоби
Ворог скинув авіабомби на Костянтинівку: є загиблий та поранені
Ворог скинув авіабомби на Костянтинівку: є загиблий та поранені
Конфіскація у керівників МСЕК незаконно нажитого: НАЗК дало роз’яснення
Конфіскація у керівників МСЕК незаконно нажитого: НАЗК дало роз’яснення
Смертельна ДТП на Донеччині: маршрутка зіткнулася із вантажівкою
Смертельна ДТП на Донеччині: маршрутка зіткнулася із вантажівкою
Зеленський: Україна змушена буде воювати в Європі проти КНДР
Зеленський: Україна змушена буде воювати в Європі проти КНДР

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
40K
Литва натякнула генсеку ООН, що треба зробити після гостин у Росії
33K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 жовтня 2024
33K
92-річна жителька Суджі звернулася до родичів у Києві
9306
Проти України воює весь антизахідний блок. А що ж наші партнери?
7015
Тисяча від Зеленського: народна депутатка розповіла, звідки візьмуть гроші на виплати
5352
Відомий музикант став татусем двійнят

Новини

У Києві та низці регіонів оголошено повітряну тривогу
Сьогодні, 23:05
Росія масово атакувала Україну дронами та ракетами, є загиблі та поранені: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Сухо та сонячно по всій країні: прогноз погоди на 26 жовтня
Сьогодні, 05:13
26 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Завершення ратифікації Римського статуту та тисяча кожному українцю від президента. Головне за 25 жовтня
Вчора, 21:09
Нічна тривога через «Шахеди» та просування ЗСУ на Курщині: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
22 жовтня, 09:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua