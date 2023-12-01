Ворог проводить ротацію на Харківщині: названо мету

Ситуація на Куп’янському напрямку залишається важкою, але стабільною

На Куп’янському напрямку російські терористи через втрати живої сили та техніки змушені проводити ротації підрозділів, аби не припиняти штурмові дії. Про це заявив начальник Харківської обласної військової адмінстрації Олег Синєгубов на брифінгу.

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«За добу на Куп’янському напрямку наші захисники відбили сім ворожих атак. Ворог продовжує штурмувати. Для нього залишаються пріоритетними населені пункти Синьківка та Петропавлівка. Він там проводить ротації, заміни підрозділів, тому що наші Збройні сили працюють досить ефективно і наносять велике враження ворогові, він має втрати серед живої сили та техніки й озброєння. Щоб проводити штурмові дії, має проводити ротації, заміну підрозділів, що ми і фіксуємо», – зазначив він.

Зазначається, що ситуація на напрямку залишається важкою, але стабільною.

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«Кількість населених пунктів, які знаходяться під окупацією, не змінилася. «Сіра зона» – там, де безпосередньо ведуться зараз бойові дії, також є стабільною. Фактично ворог зараз веде бойові дії у лісосмузі попереду Синьківки – і там ситуація мінлива, є обстріли і авіаудари», – заявив очільник ОВА.

Крім того, повідомляється, що на Борівському напрямку (Лиманський напрямок Луганщини) ситуація повністю контрольована. Там штурми відбуваються з меншою інтенсивністю.

Нагадаємо, триває 646-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 82 бойових зіткнення. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала десять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та ще один – по зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділи ракетних військ уразили шість районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, шість зенітно-ракетних комплексів, два склади боєприпасів, радіолокаційну станції та дві станції радіоелектронної боротьби противника.