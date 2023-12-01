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Окупанти вигадали нову співдружність, аби довести, що Донбас російський

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Окупанти вигадали нову співдружність, аби довести, що Донбас російський
Денис Пушилін і Леонід Пасічник
фото з відкритих джерел

Губернатори двох російських областей уклали угоду про утворення співдружності «Донбас» з ватажками «ДНР» та «ЛНР»

Окупанти вигадали новий спосіб створити ілюзію «належності» тимчасово окупованих територій сходу України до Російської Федерації. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

«Напередодні губернатори Воронежської та Ростовської областей уклали угоду про утворення співдружності «Донбас» з Леонідом Пасічником та Денісом Пушиліним, які імітують, що є очільниками на захоплених землях Луганщини та Донеччини відповідно», – йдеться в повідомленні.

У такий спосіб ворог намагається розширити та розмити географічне поняття Донбасу й запевнити, що він російський. 

Центр національного спротиву наголошує, що насправді ж Воронезька область ніколи не належала до Донбасу, а до Ростовської області була передана при СРСР лише незначна територія Донецького басейну.

«Ці юридичні угоди не мають жодної сили і є нікчемними бутафоріями для поширення пропаганди і на реальний стан речей ніяк не впливають. Донбас лишається суто українською територією», – підсумовує ЦНС.

Нагадаємо, росіяни повернули комендантську годину на захопленій частині Донецької області. Також загарбники ввели там цензуру. 

Теги: окуповані території окупація ворог Донбас

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