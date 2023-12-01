Окупанти вигадали нову співдружність, аби довести, що Донбас російський

Губернатори двох російських областей уклали угоду про утворення співдружності «Донбас» з ватажками «ДНР» та «ЛНР»

Окупанти вигадали новий спосіб створити ілюзію «належності» тимчасово окупованих територій сходу України до Російської Федерації. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

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«Напередодні губернатори Воронежської та Ростовської областей уклали угоду про утворення співдружності «Донбас» з Леонідом Пасічником та Денісом Пушиліним, які імітують, що є очільниками на захоплених землях Луганщини та Донеччини відповідно», – йдеться в повідомленні.

У такий спосіб ворог намагається розширити та розмити географічне поняття Донбасу й запевнити, що він російський.

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Центр національного спротиву наголошує, що насправді ж Воронезька область ніколи не належала до Донбасу, а до Ростовської області була передана при СРСР лише незначна територія Донецького басейну.

«Ці юридичні угоди не мають жодної сили і є нікчемними бутафоріями для поширення пропаганди і на реальний стан речей ніяк не впливають. Донбас лишається суто українською територією», – підсумовує ЦНС.

Нагадаємо, росіяни повернули комендантську годину на захопленій частині Донецької області. Також загарбники ввели там цензуру.