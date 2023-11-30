Ворог штурмував позиції ЗСУ на шістьох напрямках: результати боїв

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною

Триває 645-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Противник і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли як військових, так і цивільних об’єктів. Протягом доби відбулось 73 бойових зіткнення. Ворог завдав один ракетний та 43 авіаційних ударів, здійснив 34 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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Також, з початку доби російські окупанти атакували Україну сім ударними БпЛА типу Shahed-136/131, з яких п'ять знищено силами та засобами протиповітряної оборони. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

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Волинський та Поліський напрямки

Оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

Сіверський та Слобожанський напрямки

Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Грем’яч Чернігівської області; Попівка, Атинське, Локня Сумської області; Нестерне Харківської області.

Куп’янський напрямок

Ворог, за підтримки авіації, вів штурмові дії в районах Синьківки, північно-східніше Петропавлівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де силами оборони відбито сім атак. Завдав авіаційного удару біля Іванівки Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

Лиманський напрямок

Противник вів штурмові дії в районах Серебрянського лісництва Луганської області та Торського Донецької області, де Силами оборони відбито чотири атаки. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

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Бахмутський напрямок

Українські воїни відбили 21 атаку противника поблизу Богданівки, Андріївки та Кліщіївки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 20 населених пунктів, зокрема, Міньківка, Оріхово-Василівка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

Авдіївський напрямок

Ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії біля Степового, Авдіївки, Тоненького, Сєверного, Первомайського Донецької області. Тут наші захисники відбили 15 атак. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Новокалинове, Орлівка, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Невельське Донецької області.

Мар’їнський напрямок

Ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії в районі Новомихайлівки Донецької області, де українські оборонці відбили дев'ять атак. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились близько 10 населених пунктів Донецької області, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Костянтинівка, Катеринівка.

Шахтарський напрямок

Ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Обстріляв з артилерії та мінометів близько 10 населених пунктів, зокрема, Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Богоявленка, Новоукраїнка Донецької області.

Запорізький напрямок

Противник 11 разів безуспішно намагався відновити втрачене положення біля Роботиного Запорізької області. Також наші захисники відбили три атаки окупантів західніше Вербового Запорізької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Кам’янки та Новоандріївки Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Залізничне, Білогрір’я, Новоданилівка, Лобкове, Кам’янське Запорізької області.

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Херсонський напрямок

Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Тягинка та Кринки Херсонської області. Артилерійських обстрілів противника зазнали Херсон, Берислав, Іванівка, Садове Херсонської області, та Очаків Миколаївської області.

Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Продовжують завдавати вогневого ураження противнику.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та ще оди по зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділи ракетних військ уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, три зенітно-ракетних комплекси, радіолокаційну станцію та станцію радіоелектронної боротьби противника.