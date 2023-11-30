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Франція збільшить обсяги поставок боєприпасів ЗСУ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Франція збільшить обсяги поставок боєприпасів ЗСУ
У Києві відбулась зустріч української та французької делегацій
фото: пресслужба Міноборони

Франція продовжуватиме надавати військову допомогу Україні в 2024 році
 


 
 
 
 
Франція продовжуватиме надавати військову допомогу Україні в 2024 році

Франція збільшить військову підтримку України, зокрема боєприпасів. Про це заявив інженер-генерал з озброєння Жан-Франсуа Док повідомляє Міноборони України.

Як зазначається, у Києві відбулась зустріч української та французької делегацій. З української сторони в події взяли участь заступники Міністра оборони України – Дмитро Кліменков та генерал-лейтенант Іван Гаврилюк. Сторони обговорили нагальні військові потреби та види зброї, якими Франція може допомогти українському війську.

«Франція докладає всіх можливих зусиль, аби допомогти Україні. Наш Фонд підтримки намагається покрити частину витрат на придбання деяких запчастин та озброєння для української сторони. Ми розуміємо українські потреби, тому наступного року Франція збільшить постачання боєприпасів – зазначив Жан-Франсуа Док, інженер-генерал з озброєння, голова Фонду підтримки України» – зазначив Жан-Франсуа Док.

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз допускає варіант закупівлі артилерійських боєприпасів у країн, які не перебувають у Євросоюзі, для того, щоб виконати свою обіцянку перед Україною. Побоювання, що ЄС не встигне надати Україні мільйон артилерійських боєприпасів змушують Францію змінити свої колишні твердження про те, що боєприпаси мають вироблятися тільки в Європі.

Теги: Франція боєприпаси війна ЗСУ

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