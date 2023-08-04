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Генштаб Естонії пояснив тонкощі воєнної тактики РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Генштаб Естонії пояснив тонкощі воєнної тактики РФ
Март Вендла: «Малоймовірно, що російські збройні сили зможуть здійснити вирішальний прорив українських позицій найближчим часом»
фото: ohtuleht.ee

Полковник Генштабу Естонії Март Вендла уточнив, що росіяни домоглися мінімального успіху

Російські загарбники не здатні прорвати позиції українських воїнів, тому вони намагаються виснажити українську економіку ударами дронів. Про це заявив полковник Генштабу Естонії Март Вендла, повідомляє ERR.

За його словами, збройні сили РФ завдавали ударів здебільшого на Куп'янському та Сватівсько-Кремлівському напрямках, а також у районі Бахмута, Авдіївки та Донецька.

Вендла уточнив, що росіяни домоглися мінімального успіху.

«Малоймовірно, що російські збройні сили зможуть здійснити вирішальний прорив українських позицій найближчим часом», - сказав полковник.

Представник Генштабу Естонії уточнив, що РФ намагається виснажити українську економіку ударами ракетами і дронами.

Естонський військовий розповів, що Україна домоглася обмежених успіхів у районі Бахмута, поблизу Оріхова і Великої Новосілки.

«Однак точних повідомлень про те, що вони прорвали першу лінію оборони, немає. Україна продовжує завдавати ударів по важливих вузлах тилового забезпечення РФ, щоб обмежити постачання Збройних сил РФ на фронт», - сказав Вандла.

Як приклад він навів атаку на Чонгарський міст 29 липня, а також уточнив, що Кримський міст досі ремонтується.

Триває 527-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось близько 40 бойових зіткнень. Росія продовжує завдавати ударів по мирному населенню України.

Теги: росія війна Естонія Україна Кримський міст фронт полковник росіяни

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