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Ворог зазнав нищівних втрат на Таврійському напрямку

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Ворог зазнав нищівних втрат на Таврійському напрямку
За останню добу втрати ворога на Таврійському напрямку склали 226 осіб
фото: Генштаб ЗСУ

За останню добу угруповання військ «Таврія» просунулося на понад один кілометр

Українські захисники на Таврійському напрямку минулої доби просунулися на понад кілометр. Втрати ворога сягнули 226 одиниць особового складу. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський у Telegram.

За його словами, артилерійські підрозділи нашої армії протягом доби виконали 1391 вогневе завдання.

«За останню добу втрати ворога склали 226 осіб (безповоротні – 72, поранені – 149, полон – 5)», – відзвітував Тарнавський.

Крім того, наші воїни знищили 27 одиниць військової техніки противника. Зокрема, три танки, дві бойові броньовані машини, три артилерійські системи та міномети, дві реактивні системи залпового вогню, дев’ять безпілотників, п’ять одиниць автомобільної техніки та три одиниці спеціальної техніки.

Також було знищено шість складів боєприпасів ворога.

Нагадаємо, ЗСУ звільнили ще 1,5 кв. км території біля села Роботине в Запорізькій області. 

До слова, триває 564-а доба повномасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російські окупанти продовжують ігнорувати міжнародне гуманітарне право, здійснюють обстріли не лише по позиціях українських військ, а й по цивільній інфраструктурі населених пунктів, тероризуючи мирних жителів. На жаль, внаслідок таких терористичних дій є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновані житлові будинки, пошкоджена цивільна інфраструктура.

Теги: ЗСУ втрати ворог контрнаступ

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