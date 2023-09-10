ЗСУ похвалилися новими територільними здобутками в районі Роботиного

Наші воїни деокупували ще 1,5 кв. км української території

Збройні сили України продовжують контрнаступ на Мелітопольському напрямку. Захисникам вдалося звільнити ще 1,5 кв. км території. Про це повідомив на речник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі національного телемарафону.

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«Ми продовжуємо невеликі просування у районі Роботиного. Звільнено ще близько 1,5 кілометра квадратних нашої української території», – відзначив він.

Крім того, наші воїни стримують атаки ворога у Донецькій області, зокрема на Мар'їнському напрямку. Так, у районі Мар’їнки українські військові відбили майже 15 спроб атак ворога. За словами Штупуна, окупанти не полишають надії взяти руїни, які раніше були містом Мар'їнка.

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Також речник розповів, що загарбники досі використовують тактику «м'ясних штурмів», щоб відновити втрачені позиції або ж прорвати оборону ЗСУ. За даними Штупуна, загальні втрати ворога за добу на Таврійському напрямку склали 226 осіб, у полон здалися п'ятеро окупантів.

мапа: Deep State

Нагадаємо, 28 серпня ЗСУ звільнили Роботине в Запорізькій області.

Раніше Сили оборони повідомили, що українські воїни продовжують витісняти ворога біля села Роботине, хоча це відбувається нешвидко.

До слова, триває 564-а доба повномасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російські окупанти продовжують ігнорувати міжнародне гуманітарне право, здійснюють обстріли не лише по позиціях українських військ, а й по цивільній інфраструктурі населених пунктів, тероризуючи мирних жителів. На жаль, внаслідок таких терористичних дій є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновані житлові будинки, пошкоджена цивільна інфраструктура.