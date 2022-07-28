Ворог знову обстріляв Харків ракетами С-300: перші подробиці

На місці «прильотів» працюють рятувальники

Російсько-окупаційні війська опівночі 28 липня обстріляли Харків. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Усього зафіксували два «прильоти».

За даними Терехова, окупанти застосували ракети С-300.

«Два обстріли Харкова за ніч. Обидва відразу після опівночі. Один ближчий до центру, другий в одному з прилеглих до нього районів. Знову ракети С-300», - повідомив мер Харкова.

На місці «прильотів» працюють рятувальники

«Як результат – дві невеликі пожежі, загашені нашими рятувальниками», - додав Терехов.

Інформації про постраждалих наразі немає.

Як повідомлялося, 27 липня о 4:25 рашисти обстріляли Індустріальний район Харкова. Було також два «прильоти».

Крім цього, у Миколаєві вночі теж пролунали потужні вибухи. В області спрацювала повітряна тривога.