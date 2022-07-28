Ворог знову обстріляв Харків ракетами С-300: перші подробиці
На місці «прильотів» працюють рятувальники
Російсько-окупаційні війська опівночі 28 липня обстріляли Харків. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
Усього зафіксували два «прильоти».
За даними Терехова, окупанти застосували ракети С-300.
«Два обстріли Харкова за ніч. Обидва відразу після опівночі. Один ближчий до центру, другий в одному з прилеглих до нього районів. Знову ракети С-300», - повідомив мер Харкова.
На місці «прильотів» працюють рятувальники
«Як результат – дві невеликі пожежі, загашені нашими рятувальниками», - додав Терехов.
Інформації про постраждалих наразі немає.
Як повідомлялося, 27 липня о 4:25 рашисти обстріляли Індустріальний район Харкова. Було також два «прильоти».
Крім цього, у Миколаєві вночі теж пролунали потужні вибухи. В області спрацювала повітряна тривога.
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