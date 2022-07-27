Обстріл Харкова: мер повідомив про поранених

Поранено шістьох людей

Внаслідок атаки російських загарбників на Харків є постраждалі серед цивільного населення. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

«При обстрілі Індустріального району ще є поранені, шестеро людей. Наші лікарі зараз про все подбають», – йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що відбувся черговий ранковий «приліт» до Новобаварського району. Жертв та пожежі немає. Але вікна в багатоквартирному будинку вибиті. Відомо, що місто обстріляли ракетами С-300.

Як повідомлялося, о 4:25 рашисти обстріляли Індустріальний район Харкова. Є два «прильоти». Рятувальники розбирають завали.

Крім цього, у Миколаєві вночі теж пролунали потужні вибухи. В області спрацювала повітряна тривога.

До слова, триває 154-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують завдавати авіаційних та ракетних ударів по військових та цивільних об’єктах на території України. На Донбасі тривають бої.

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