Окупанти взяли в полон жителів Вовчанська, які не виїхали з міста – Синєгубов

На території міста, яку контролюють росіяни, перебувають від 50 до 100 цивільних

Олег Синєгубов: «У місті Вовчанськ перебуває 100 людей, які росіяни фактично взяли в полон і під погрозами розстрілів не випускають на евакуацію

У місті Вовчанськ залишилось близько 100 людей. Російські загарбники не випускають їх на евакуацію, вони фактично у полоні. Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Ми продовжуємо заходи з евакуації. Всього евакуйовано 10 700 людей на Вовчанському напрямку. І за нашою інформацію у місті Вовчанськ перебуває 100 людей, які росіяни фактично взяли в полон і під погрозами розстрілів не випускають на евакуацію», – повідомив Синєгубов.

За словами очільника ОВА, як тільки буде можливість будуть проведені заходи по евакуації у Вовчанську.

«По прикордонню, де зараз проходять бойові дії, ми вивезли майже всіх людей. В перші дні заходу росіян на територію Харківської області, по всім населеним пунктам перебувало приблизно біля 30 людей. Їхню долю ми будемо з’ясовувати вже після звільнення територій», – сказав він.

«Лінія фронту проходить по річці Вовча - це майже половина самого міста, однак сказати, умовно кажучи, 50% буде неправильно, оскільки там ідуть бойові дії щохвилини, і наші воїни намагаються відбити будинок за будинком», – додав глава ОВА.

Також Синєгубов розповів, що відбувається примусова евакуація дітей-сиріт. Із 123-ох таких дітей, вони вивезли 66 і евакуація продовжується.

Раніше повідомлялося, що українські військові приблизно на 60% контролюють Вовчанськ.

Нагадаємо, російські війська 19 травня продовжували наступальні операції поблизу Липців (на північний схід від міста Харків), але не зробили жодного підтвердженого просування.