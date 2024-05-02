Обстріл Дергачів на Харківщині: Синєгубов розповів, куди поцілили окупанти

За словами голови Харківської обласної військової адміністрації, у Дергачах було два влучання – біля спортклубу та в землю

Російські окупанти сьогодні, 2 травня, вдарили керованими авіабомбами по цивільній інфраструктурі міста Дергачі Харківської області. Про це повідомляє голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, у місті було два влучання - біля спортклубу та в землю.

«Усього внаслідок російського удару постраждали 8 дітей та 1 літня людина», – уточнив голова ОВА.

За його словами серед постраждалих дві 11-річні, дві 12-річні дитини та дві дитини 13 і 15 років. Їхній стан - середньої тяжкості.

Також у одного хлопчика гостра реакція на стрес, а ще у одного – легкі травми. Останню дитину не госпіталізували.

Допомогу на місці надали і 75-річному чоловікові.

«Станом наразі жодних підстав для евакуації міста Дергачі немає», – уточнив Синєгубов.

Нагадаємо, учора, 1 травня російські війська обстріляли центр селища Золочів на Харківщині трьома керованими авіабомбами. Двоє людей загинули, шестеро зазнали поранень. У селищі пошкоджені адміністративні приміщення, відділення банку, понад 20 автівок, зруйновано приватний будинок

У селі Івашки Золочівської громади на Харківщині завершена примусова евакуація родин із дітьми. Дев‘ять сімей, у яких виховуються 15 неповнолітніх, за попередньою домовленістю розмістять у межах Харківської області, також евакуйованим нададуть матеріальну підтримку.

Евакуація з інших населених пунктів – продовжується. Нині обовʼязкову евакуацію родин із дітьми оголошено у 47 прифронтових населених пунктах Харківщини. На цих територіях перебуває 182 дитини.

До слова, російські пропагандисти вигадали новий фейк про те, що нібито влада виселяє людей із Харківської області, щоб у їхніх домівках розмістилися українські військові і закордонні найманці. Чергову брехню окупантів спростував Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Spravdi.

У Центрі нагадали, що росіяни ще з початку війни звинувачують ЗСУ у начебто використанні цивільних об’єктів як «живого щита». За їхніми словами, жодного «виселення» насправді не відбувається. Нині через постійні обстріли у прикордонних населених пунктів поблизу Росії триває евакуація сімей із дітьми.