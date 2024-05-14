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Скільки в Нацполіції електронних браслетів на всіх злочинців: неочікувана цифра

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Скільки в Нацполіції електронних браслетів на всіх злочинців: неочікувана цифра
В одній з областей України налічується лише три електронних браслети
фото ілюстративне

«На всю Україну маємо 300 електронних браслетів, але справних з них лише 155»

Національна поліція має 155 справних браслетів на всю Україну. Про це повідомив журналіст Олег Новіков, який спеціалізується на висвітленні діяльності НАБУ.

«Аналізуючи ухвали, став постійно помічати, що вже наступного продовження дії обов'язків з підозрюваних знімають електронні браслети, оскільки вільних немає. Вирішив запитати в Національної поліції про їхню кількість. На всю Україну маємо 300 електронних браслетів, але справних з них лише 155, які вже застосовані до підозрюваних/обвинувачених», – йдеться у його повідомленні.

Скільки в Нацполіції електронних браслетів на всіх злочинців: неочікувана цифра фото 1

Новіков розповів, що 32 браслети втрачені внаслідок бойових дій, а ще 108 – несправні. За словами журналіста, деякі регіони мають до десятка електронних браслетів: на всю Черкащину є лише три браслети; Кіровоградщину, Прикарпаття і Буковину – по п’ять; Херсонщину і Полтавщину – по сім; Рівненщину і Чернігівщину – по вісім і на Житомирщину – дев’ять браслетів.

Варто додати, що журналіст Олег Новіков спільно з НАБУ інформує громадськість про діяльність антикорупційних органів та процес розслідування й боротьбу з топкорупцією. Зокрема, це здійснюється за допомогою серії подкастів «Поплава. Антикорупція в деталях» за підтримки Антикорупційної ініціативи ЄС  – провідної антикорупційної програми в Україні, що фінансується ЄС, співфінансується і впроваджується МЗС Данії.

Нагадаємо, у 2024 році в Україні вже винесено 1 083 вироки за шахрайство, при цьому кількість таких злочинів зростає рік до року. Загалом судовий реєстр України налічує наразі щонайменше 42 тис. вироків щодо шахрайства. З них рекордні 3,1 тис. вироків були зафіксовані минулоріч – частина справ (понад 360) стосується шахрайства з нерухомістю.

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Теги: Національна поліція України поліція журналіст

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