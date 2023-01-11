Окупанти атакували пологовий будинок у Херсоні (відео)

Попередньо, працівники центру, пацієнтки та діти живі і неушкоджені

Через вибух випущеного ворогами снаряда у Херсоні загорівся перинатальний центр. Про це повідомив голова місцевої ОВА Ярослав Янушевич.

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«Потужною вибуховою хвилею вибило вікна у дитячому відділенні та пошкодило один із лікарських кабінетів», – йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, працівники центру, пацієнтки та діти живі і неушкоджені.

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«Наразі спеціалісти усувають наслідки підлої атаки окупантів проти жінок з немовлятами та медиків», – додав Янушевич.

Нагадаємо, триває 322-га доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Гряниківка Харківської області, Стельмахівка на Луганщині та Спірне, Роздолівка, Веселе, Бахмут, Кліщіївка, Майорськ, Водяне, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка і Пречистівка на Донеччині.