Президент доручив збільшити фінансування для бойових підрозділів

Президент доручив збільшити фінансування для бойових підрозділів
Зеленський анонсував спрощення закупівель пікапів
фото: Офіс президента (ілюстративне)

Зеленський: Значно спрощуємо та цифровізуємо списання майна

Сьогодні, 1 серпня, президент України Володимир Зеленський провів Ставку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Перше – абсолютно чітке рішення щодо пікапів, квадроциклів та іншої такої техніки, яку тепер можна буде закуповувати за кошти прямого фінансування бойовим бригадам. Це працюватиме так само, як кошти бригадам на закупівлю безпілотників. Забезпечуємо можливість купівлі не тільки нових пікапів, але й тих, що вже були у вжитку. Це саме те, що говорили в кожній бригаді. На тижні урядовці формалізують рішення в документах, і щоб уже в серпні зʼявилася ця можливість», – наголосив президент.

Також Зеленський доручив значно збільшити фінансування для бойових підрозділів. За оновленими правилами, 7 млн грн буде нараховано бригаді з розрахунку на кожен батальйон, який бере участь у бойових діях, тобто це зростання на десятки мільйонів гривень.

«Третє – значно спрощуємо та цифровізуємо списання майна. Уряд змінить відповідні документи, тож буде більше можливостей у командирів корпусів, у командирів бригад. Скорочуємо також терміни списання», – додав глава держави.

Зокрема, президент зробив заяву щодо процедури нагородження: «На жаль, часто таке буває, що час між поданням на нагороду та її реальним врученням воїну – це кілька місяців, пів року та навіть більше. Доручив максимально скоротити процедури, прибрати зайві погодження та бюрократію, будуть модернізовані документи про нагороду. Треба зробити все сучасним. Міністерство оборони напрацювало пропозиції, як це зробити та що скоротити, і вже найближчим часом будуть реалізовані зміни. Міністр оборони Денис Шмигаль представить усі деталі».

За словами президента, на Ставці були доповіді щодо деяких інших питань, які обговорювались із комбатами під час його поїздок на Харківщину та Сумщину: «Памʼятаємо все, що було озвучено. Рішення готуємо».

Як повідомлялося, за минулу добу відбулося 137 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Теги: Володимир Зеленський війна військові

